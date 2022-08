Unos okupas llenan la piscina de un chalet en Colmenar Viejo y la propietaria tiene que hacer frente a 2.000 euros de factura

Unos okupas se han instalado en una casa con piscina en el municipio madrileño de Colmenar Viejo. Los ocupantes ilegales de la casa han llenado de agua la piscina y ahora Hortensia, la propietaria de la vivienda, se enfrenta a una factura de 2.000 euros.

Se trata de una anciana de 97 años que desconoce que han ocupado su casa, ya que la familia quiere evitarle el susto y "el disgusto".

Tal y como han explicado en Espejo público, la familia de Hortensia está completamente desesperada. Han intentado, sin éxito, que se vayan, pues solo obtienen negativas. Los familiares han acudido a la puerta para tratar de hablar con ellos, sin embargo, los okupas aseguran que no tienen donde vivir.

"No tengo donde vivir, no es que yo quiera destrozar la casa, pero no tengo otro hogar a donde ir", dicen los okupas en un vídeo emitido en el magacín matinal y televisivo de Antena 3.

Por su parte, la hija de la anciana de 97 años, llamada también Hortensia, ha hablado en Espejo Público sobre el suceso y ha confesado que lo están "llevando muy mal". "Estamos todos cabreados. No hay derecho", ha sostenido.

La mujer ha mostrado ante las cámaras de televisión unas escrituras de la propiedad de la casa. "Estas son las escrituras de la propiedad de mi madre, pero esto no vale para nada. Lo pueden tirar ustedes a la basura, porque vamos a todos sitios y tienen prioridad ellos antes que nosotros", ha denunciado.

"Vamos a juicios y solo se aplaza. ¿Qué justicia hay? ¿Qué jueces hay? ¿Qué policía hay? Nunca nadie ha venido a echarles. A mí me da la sensación de que están todos compinchados. Esto es una auténtica tomadura de pelo", ha manifestado Hortensia con enfado.

La Guardia Civil reacciona

La Guardia Civil se ha desplazado este viernes 19 de agosto a la casa de Colmenar viejo donde los okupas han llenado la piscina del chalet.

Durante varios minutos, los agentes de la Benemérita han tratado de hablar con los okupas y con los miembros del vecindario, quiénes han asegurado que, durante la madrugada, se han escuchado "muchos gritos y jaleo" en la vivienda.

Según han informado en Espejo Público, se trata de un caso de "reocupación", es decir, los primeros okupas le realquilaron la casa a los ocupantes que se encuentran ahora en la vivienda de Hortensia.

El formato televisivo de Antena 3 ha podido hablar con los responsables. "Están de 'okupas' en una casa de una señora, ¿por qué están ocupando esta vivienda?", ha preguntado el reportero de Espejo Público.

¿La respuesta de los ocupantes? "Que venga el juez y que hable el juez mejor", ha dicho una de las personas que está de 'okupa' en el chalet de Hortensia. "¿Sabes respetar? No tienes respeto", ha añadido otro de los responsables con amenazas hacia la anciana de 97 años: "Que le den a la señora, esta casa ya es nuestra", decía una mujer que ocupa la vivienda.

Hasta tres familias estarían ocupando la vivienda de Hortensia

Según han informado los vecinos de Hortensia, habría hasta tres familias viviendo en la casa, en torno a 10 personas. Además, el reportero del programa ha contado que él mismo también ha recibido amenazas por parte de los okupas.

Arturo Ortiz, director jurídico de Everest abogados y experto en desahucios y desalojos, ha recomendado a sus clientes que en estos casos se acuda a denunciar por vía civil y no por la vía penal. "Porque se puede dirigir contra cualquier ocupante que se encuentre en la vivienda".