Las obras de transformación de la fábrica de Clesa en un centro científico comenzarán en los próximos días

Los trabajos se prolongarán durante dos años, hasta la segunda mitad de 2027. Más de 9.500 metros cuadrados se dedicarán al centro de I+D de biomedicina y el nuevo espacio contará también con un centro de congresos de 1.600 metros cuadrados. El proyecto conciliará las nuevas necesidades de desarrollo, investigación e innovación con los valores a proteger de un edificio que es Bien de Interés Cultural desde febrero.

Elena Bueno

Madrid |

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha anunciado esta mañana durante una visita a la antigua fábrica de Clesa, en Fuencarral, el arranque inminente de las obras después de que el Ayuntamiento de Madrid concediera este verano la licencia a Kadans Science. El delegado ha destacado que el inicio de los trabajos es “una extraordinaria noticia para Madrid”, ya que después de que la fábrica lleve 13 años cerrada, “este entorno industrial en desuso y deteriorado se va a transformar en un polo de innovación, cultura y empleo”.

Así será el futuro Clesa Innovation Center

Con una inversión de 35 millones de euros, la idea es convertirlo en un hub de I+D+i en materia biosanitaria, que convivirá con un centro cultural y un espacio para congresos y exposiciones abierto al público general. Además, en el entorno se crearán zonas verdes municipales y nuevos viales y se mejorará la conexión con la red de transportes y Cercanías.

Las obras respetarán en todo momento el valor patrimonial e histórico de la antigua fábrica. Así, se conservarán los elementos más representativos como la configuración de las dos naves, las fachadas principales o la escalera.

La propuesta, presentada por Kadans Science, fue seleccionada en el concurso internacional Reinventing Cities de 2019. En virtud de este concurso, la empresa cuenta con la concesión demanial de la parcela de la fábrica por 75 años.

