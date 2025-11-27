Nuevo desvío en la A-5 a partir de lunes: el tráfico se desvía a la calzada en sentido entrada a Madrid.

Los trabajos avanzan con rapidez y el ayuntamiento adelanta un mes la fecha prevista en la excavación del túnel que soterrará la A-5 en la calzada norte (en sentido salida de Madrid). A partir del próximo lunes se desviará todo el tráfico a la calzada sur (en sentido entrada a Madrid) para avanzar en la excavación del túnel que soterrará la autovía en el tramo norte.

Finaliza la fase 1 de los desvíos ocasionados por la construcción del subterráneo de la A-5 en la calzada sur (en sentido entrada a Madrid) que, desde febrero, había discurrido por la calzada norte (en sentido salida de Madrid). Ahora se da paso a la fase 2 con el desvío de todo el tráfico rodado, en sentido entrada a la capital, desde la avenida de Portugal hasta la avenida Padre Piquer, en cuatro carriles, dos para cada sentido, despejándose por completo la calzada norte. El cambio será efectivo desde las 6:00 h de la mañana del lunes. Los pilotes y losas del túnel sur están prácticamente ejecutados.

El trazado será más sencillo con menos curvas, aunque se mantendrán los baipases de los enlaces de la carretera de Boadilla, Yébenes, Batán y Parque de Atracciones, que requieren de desvíos de más larga duración para demoler las estructuras preexistentes.

Por cierto, este trazado se mantendrá hasta noviembre de 2026, momento en que se abrirá el túnel para el tráfico rodado. La velocidad máxima de la vía en la zona de actuación se mantiene reducida de los 70 km/h previos a la obra a los 50 km/h.