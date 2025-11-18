Nueva línea de autobús conectará El Cañaveral con Conde de Casal, una vez finalizadas las obras del intercambiador

El consistorio es consciente del déficit de transporte público en la zona de El Cañaveral, sobre todo porque no es viable la ejecución y construcción de Metro. Se ha reforzado con más autobuses de la EMT en las líneas E5 y 159 y una conexión directa entre ambas cabeceras y, hoy, el alcalde Almeida ha avanzado que cuando finalicen las obras del intercambiador de Conde y Casal se pondrá en marcha una nueva línea, que según ha destacado el regidor, "a través de la que, en apenas 15 minutos, se podrán mover los vecinos por toda la ciudad de Madrid".

Anuncio que ha realizado durante el acto de la colocación de la primera piedra del nuevo centro cultural con biblioteca y auditorio y que supondrá una inversión de 10,7 millones de euros.

El edificio, respuesta a una demanda vecinal, tendrá plantas bajas, primera, segunda y sótano y contará con una superficie total construida de 5.295 m2, de los que el centro cultural, la biblioteca y el auditorio ocuparán un tercio cada uno.

El acceso peatonal se realizará desde la confluencia de las calles de la Ilusión y de la Tolerancia por la mencionada plaza y a través de un espacio de transición porticado por el que se llegará a un hall de acceso que distribuirá a los usuarios hacia el centro cultural, la biblioteca o el auditorio.

Por su parte, la biblioteca contará con vestíbulo, hemeroteca, sala de préstamo de adultos, área para usuarios infantiles y juveniles, servicio de internet y multimedia, sala de lectura, salas de trabajo en grupo y una sala polivalente, junto a espacios complementarios destinados a despachos, mostradores, instalaciones, aseos, office o almacén.

El centro cultural tendrá vestíbulo, aulas taller, sala de exposiciones, secretaría, despachos, vestuarios, aseos, almacén, office de personal y zonas comunes. Por su parte, el auditorio estará compuesto por vestíbulo, sala de ensayo, la propia sala del auditorio y camerinos, así como aseos, almacenes y zonas comunes.