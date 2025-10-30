La Navidad se encenderá en Madrid el 22 de noviembre

La cita en la Plaza de Cibeles el próximo 22 de noviembre. Es sábado por lo que más personas se podrán acercar hasta la capital. El tradicional encendido de las luces, según el alcalde Almeida, "cada año congrega más expectación, más ilusión y a más madrileños para dar a ese botón que permitirá que se encienda toda la iluminación navideña".

No faltarán actuaciones musicales y sorpresas como la persona que pulsará el botón del encendido y cuya identidad el regidor no ha querido revelar.

Más de 13 millones de bombillas LED, más de 150 kilómetros de cadenetas (unas 7.134 cadenetas luminosas) adornarán 240 emplazamientos repartidos por los 21 distritos de la capital. La decoración incluirá 126 cerezos y 13 grandes abetos, entre otros motivos decorativos típicos de estas fechas.

Y al igual que se hizo el año pasado, de nuevo, entre los diseños navideños se incluirán los alumnos que ganaron este año el concurso del Ayuntamiento para adornar la ciudad.