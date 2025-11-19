La música se une en Madrid con un concierto benéfico a favor de terapias equinas para niños con discapacidad

El próximo 28 de noviembre, a las 20:30 h, el Auditorio del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid se llenará de arte, emoción y esperanza en una cita única organizada por Rotary Madrid Puerta de Alcalá.

Bajo el lema "Música que emociona. Solidaridad que transforma", el concierto tiene un propósito muy especial: recaudar fondos para el proyecto "Terapias Equinas para Niños con Discapacidad", una iniciativa que mejora la vida de los más pequeños a través de la conexión entre el ser humano y el caballo.

La gala contará con dos artistas de reconocido prestigio:

Alain Damas, tenor de brillante trayectoria internacional, reconocido por su voz poderosa y su presencia escénica cautivadora. Ha actuado en destacados teatros y festivales, dejando huella con su estilo elegante y apasionado.

Vanesa Martí Martorell, violinista y pedagoga musical, licenciada en Violín y Música de Cámara, con una carrera marcada por la sensibilidad, la técnica impecable y el compromiso con la divulgación cultural. Su sonido, lleno de emoción y matices, promete hacer vibrar al público.

Ambos unirán su talento en una velada que busca convertir la música en un puente hacia la solidaridad. Cada acorde será un gesto de apoyo, y cada aplauso, una contribución a una causa que transforma vidas.

Puedes comprar las entradas en este enlace.