La música se une en Madrid con un concierto benéfico a favor de terapias equinas para niños con discapacidad

El próximo 28 de noviembre en el Auditorio del Colegio de Médicos de Madrid se organiza una gala solidaria organizada por Rotary Madrid Puerta de Alcalá reunirá arte, emoción y compromiso para apoyar el proyecto "Terapias Equinas para Niños con Discapacidad".

El próximo 28 de noviembre, a las 20:30 h, el Auditorio del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid se llenará de arte, emoción y esperanza en una cita única organizada por Rotary Madrid Puerta de Alcalá.

Bajo el lema "Música que emociona. Solidaridad que transforma", el concierto tiene un propósito muy especial: recaudar fondos para el proyecto "Terapias Equinas para Niños con Discapacidad", una iniciativa que mejora la vida de los más pequeños a través de la conexión entre el ser humano y el caballo.

La gala contará con dos artistas de reconocido prestigio:

Alain Damas, tenor de brillante trayectoria internacional, reconocido por su voz poderosa y su presencia escénica cautivadora. Ha actuado en destacados teatros y festivales, dejando huella con su estilo elegante y apasionado.

Vanesa Martí Martorell, violinista y pedagoga musical, licenciada en Violín y Música de Cámara, con una carrera marcada por la sensibilidad, la técnica impecable y el compromiso con la divulgación cultural. Su sonido, lleno de emoción y matices, promete hacer vibrar al público.

Ambos unirán su talento en una velada que busca convertir la música en un puente hacia la solidaridad. Cada acorde será un gesto de apoyo, y cada aplauso, una contribución a una causa que transforma vidas.

