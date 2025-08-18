'Miguitas': el programa que invita a redescubrir el patrimonio cultural de Arganzuela

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha la quinta edición de Miguitas, un programa de visitas guiadas que permite conocer la huella histórica y cultural del distrito de Arganzuela. La iniciativa, que se desarrollará entre septiembre y noviembre de este año, propone un viaje a través de cuatro rutas gratuitas, una de ellas destinada a estudiantes de Primaria, ESO y Bachillerato con una oferta de 1.900 plazas.

Los interesados se pueden inscribir a partir del próximo 19 de agosto en la web Central de Reservas de la Dirección General de Patrimonio Cultural. Estos itinerarios están diseñados para repasar desde el origen industrial del barrio hasta la memoria obrera de la posguerra y la Transición.

Las cuatro rutas por Arganzuela

Entre las rutas para adultos se encuentran 'Delicias industriales y domésticas', 'Humo, velocidad y Fábricas. El renacer de un barrio industrial' y 'La industria como impulso, el vecindario como motor'. Además de, como se ha mencionado, la que se programará con el inicio de curso escolar 'Un barrio en movimiento'.

En 'Delicias industriales y domésticas' se presenta el nacimiento y crecimiento del enclave explicando el origen y las consecuencias de la llegada del ferrocarril y abarca, además, la arquitectura industrial del barrio. Por otro lado, en 'Humo, velocidad y Fábricas. El renacer de un barrio industrial', se profundiza en el patrimonio industrial de Arganzuela, mostrando hitos como la fábrica de cerveza El Águila o el Matadero de Madrid. Sobre 'La industria como impulso, el vecindario como motor' se detiene en los años de escasez tras la Guerra Civil y las estrategias de supervivencia de la población obrera de Arganzuela.

Por último, como se ha mencionado, con el inicio del curso escolar se pondrá en marcha 'Un barrio en movimiento', donde se realiza un recorrido diseñado y adaptado a escolares con el fin de generar espacios de aprendizaje que ayuden a los jóvenes.

Estas rutas buscan ofrecer un viaje por la historia de Arganzuela desde su pasado obrero hasta la desindustrialización del barrio.