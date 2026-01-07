La L6 de Metro adelanta a las 23h su hora de cierre para implementar su atomatización

Los trenes terminarán servicio se adelantará a las 23.00 horas. Aún así se garantizará la movilidad de los viajeros con autobuses gratuitos que realizarán el recorrido en superficie entre las 23.00 y la 1.30 horas, hora de cierre habitual en el resto de líneas. Se inicia así la segunda fase de las obras pasa por la instalación progresiva de estas puertas automáticas de andén, un proceso que está previsto que comience a finales de enero. La primera de ellas se colocará en la estación de Legazpi. Para comenzar estos trabajos ha sido necesaria una fase previa para reforzar el borde de los andenes con el fin de que puedan soportar el peso de las puertas automáticas. En total, se han colocado 3.990 pilares de refuerzo y 7.700 metros de pisaderas provisionales.

Las 1.600 nuevas puertas están construidas con componentes antivandálicos, serán transparentes, permitirán conocer cada una de las entradas a través de distintos colores y contarán con serigrafías, barras de seguridad y elementos contra atrapamientos. En la parte superior se ubicarán pantallas LED.

La tercera fase comenzará en verano con la llegada de los 40 nuevos trenes de gálibo ancho. Cada uno de ellos dispondrá de 6 coches diseñadas con disposición continua con pasillos de intercomunicación 10 centímetros más anchos, lo que permitirá aumentar la capacidad un 17% al pasar de los 1.200 pasajeros actuales hasta los 1.385. También serán más rápidos porque aumentarán un 33% la velocidad media (hasta las 110 km/h), de modo que se posibilitará una frecuencia de paso cada dos minutos. Su principal característica es la conducción semiatomática, sin cabina de conductor, de modo que en la cabecera habrá un cristal panorámico por el que los viajeros podrán ver las vías y las estaciones.