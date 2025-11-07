Las Meninas vuelven a Madrid, por primera vez en braille y con la asistente virtual Alexa

Un año más, y ya son ocho, las estatuas de las Meninas vuelven a la capital. Esta vez la tradición se mezcla con las nuevas tecnologías ya que se recreará a la asistente virtual Alexa. Por primera vez, se exhibe una menina en sistema braille y con un relieve del cuadro original de Velázquez para que las personas con discapacidad visual puedan disfrutarlas y otra menina que ha sido elaborada por niños con autismo de un colegio de Chamartín.

Las figuras también reflejarán los eventos internacionales que se van a celebrar en la capital al estar firmadas por los Miami Dolphins y los Washington Commanders, de la liga de futbol americano NFL. Otras Meninas hará referencia a artistas como Gloria Estefan o Los del Río.

Cada escultura tendrá un código QR que se podrá escanear con cualquier dispositivo móvil y donde se explicará el concepto de la obra además de presentar la menina de manera virtual.

Por cierto, las Meninas siempre tienen un fin solidario. Se ha logrado recaudar más de un millón de euros a través de las subastas de las figuras posteriores a cada edición.

En concreto, el 80% de la recaudación se donará a las fundaciones y asociaciones benéficas seleccionadas por la organización y por las entidades y artistas participantes, mientras que la cantidad restante contribuirá a financiar la celebración del evento.

Dónde encontrarlas

Hasta 34 Meninas que estarán repartidas por las calles de los distritos de Barajas, Centro, Chamberí, Moncloa y Salamanca.

En Barajas habrá dos Meninas ubicadas en el aeropuerto, dando la bienvenida a los viajeros que lleguen o pasen por la capital. El distrito Centro contará con cuatro esculturas, dos en la plaza del Callao, una en la plaza de España y la última a la altura del 18 de Gran Vía.

La plaza de Chamberí, esquina con la calle de Santa Engracia, 43, contará en esta edición con una Menina. Y el distrito de Moncloa-Aravaca lucirá su Menina en la calle de Ferraz 1, frente al Templo de Debod.

El distrito de Salamanca acogerá 26 figuras: cuatro situadas en la plaza de Colón; otra en la calle de Goya, 2, esquina con los Jardines del Descubrimiento; trece a lo largo de la calle de Serrano y en las confluencias con Hermosilla y con Armada Española; tres en Ortega y Gasset, 29, y en las confluencias con Lagasca y Claudio Coello; una en la calle Jorge Juan, 18; otra en Ayala, 43 y tres en el paseo de Recoletos a la altura de las calles de Villanueva, de Armada Española y de Prim.