Mataelpino celebra sus fiestas con los famosos boloencierros, una alternativa a los típicos encierros

Mataelpino ya está lista para vivir sus fiestas patronales. La localidad celebra sus festejos en honor a San Bartolomé con un programa que mezcla tradición con cultura y música. Desde el consistorio, el alcalde Sergio Sánchez Yunquera, anima tanto a vecinos como a gente de fuera de la localidad a acudir a estas atractivas fiestas.

Uno de los eventos más importantes del programa son los boloencierros. Aunque, además de esta típica tradición, los festejos incluyen una gymkhana acuática, la tradicional paella popular, actuaciones de DJs y grupos musicales y actividades lúdicas para niños. El broche final lo pondrá el domingo 24 la banda OBK, que ofrecerá un concierto en directo.

Las celebraciones concluirán el lunes 25 con los actos en honor a San Bartolomé, patrón de la localidad, que ponen el acento religioso a los festejos a través de la tradicional diana floreada, la misa y la procesión.

Boloencierros, un acto tradicional y de gran reclamo

El acto más llamativo del programa son los boloencierros. Unos encierros en los que, en lugar de toros, se suelta una bola gigante de espuma de poliespán de más de 150 kilos y tres metros de alto, que está reforzada y pintada. Esta bola recorre una calle en pendiente mientras los corredores huyen de ella. Una alternativa más económica, segura y respetuosa tanto para los toros como para los participantes que ha convertido a la localidad en referente dentro y fuera de la región.

Esta tradición surgió en 2010 como alternativa a los encierros tradicionales que, como curiosidad, inventaron los vecinos de una peña con motivo de la falta de presupuesto. Todo ello considerándose un éxito desde su creación y que, desde su el primer año en el que se realizó, se ha usado siempre la misma bola, aunque cada año es reparada para que esté a punto para el encierro. El Ayuntamiento ha propuesto para este año una versión infantil y de adultos para este evento, tanto el viernes como el sábado.