Más Madrid pide a Ayuso que tome medidas ante el “secuestro” de la diputada Jimena González por parte de Israel

Más Madrid ha remitido esta mañana una carta al presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, y al Gobierno de la Comunidad para que lleven a cabo “todas las gestiones diplomáticas” que estén a su alcance para la liberación de todos los tripulantes y de la diputada electa, Jimena González, “secuestrados” por el Ejército de Israel. Lo ha anunciado la portavoz de la formación en el Parlamento regional, Manuela Bergerot, en una rueda de prensa en la que también ha avanzado que, cuando vuelva la flotilla, emprenderán acciones legales contra Israel por el “ejercicio de piratería”.

El asalto

Esta pasada madrugada, las tropas israelíes han llevado a cabo el asalto a los nueve barcos que integraban esta segunda expedición de la Flotilla de la Libertad. La propia González -a bordo del velero Thousand Madleens- ha denunciado en un vídeo, colgado en sus redes sociales minutos antes, que estaban siendo rodeados por un barco sin luces. “Estamos esperando cualquier tipo de noticia de ese barco. Estamos ya con los chalecos salvavidas puestos y el protocolo preparado para el abordaje”, afirma la diputada. Estaban a unas 110 millas náuticas -unos 204 kilómetros- de la costa de Gaza.

“La misión de la flotilla sigue siendo de crucial importancia para romper el bloqueo humanitario al que tiene sometido Netanyahu a la población palestina”, ha defendido Bergerot, que ha insistido en la exigencia de que tanto González como todos los tripulantes -150 personas se estima- que componían esta “acción humanitaria” sean puestos en libertad.

Exteriores da instrucciones al cónsul de España en Tel Aviv

Más Madrid está en contacto con la familia de su diputada y con su equipo legal y se está coordinando con el Ministerio de Asuntos Exteriores que, según el ministro José Manuel Albares, ya ha dado instrucciones al cónsul de España en Tel Aviv.

La coalición de la Flotilla de la Libertad ha convocado para esta tarde, a las 19 horas, una manifestación frente a la sede del Ministerio de Exteriores. Exigen el cumplimiento del derecho internacional, el libre paso a Gaza y la liberación de todos los activistas.