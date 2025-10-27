Más de 600 nuevos pisos asequibles en Los Ahijones y Los Berrocales en la segunda fase del Plan Suma Vivienda y se iniciará la tercera antes del fin de mandato

La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid) ha publicado los pliegos de la licitación, que incluye trece parcelas, repartidas en tres lotes para construir y gestionar mediante colaboración público-privada, estas más de 600 viviendas que se suman a las más de 1.600 de la primera fase y que ya están en marcha.

Se estima que las más de 600 viviendas de esta segunda fase del plan permitirán alojar a cerca de 1.600 madrileños. La mayor parte de estos pisos, alrededor de 400, se levantarán en Los Ahijones, mientras que el resto se edificarán en Los Berrocales. Además, esta segunda fase del plan generará cerca de 9.500 empleos, entre directos, indirectos e inducidos, durante las fases de construcción y explotación de los alquileres.

Con la fórmula de la colaboración público-privada del Plan Suma es el superficiario el que asume la construcción y posterior gestión de esas viviendas destinadas a un régimen de alquiler asequible durante 70 años, en colaboración con EMVS Madrid. Pasado ese tiempo, estas viviendas se incorporarán al patrimonio municipal y se podrán seguir destinando a alquiler.

Este plan suma nuevos perfiles de inquilinos ya que posibilitará incrementar el umbral de ingresos a los que se dirige EMVS Madrid, actualmente fijado en 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), de forma que, a estas nuevas viviendas podrán acceder todos los madrileños que ingresen hasta 5,5 veces el IPREM.

Esto permitirá ofrecer viviendas públicas a madrileños con rentas que no suelen ser suficientes para poder acceder al mercado libre de alquiler. Como en el resto de las viviendas de EMVS Madrid, los inquilinos de este plan nunca pagarán de renta más del 30% de los ingresos de su unidad familiar.