Mapa de calles cortadas y calles limpias de nieve en Madrid hoy lunes en tiempo real

La limpieza de la nieve que se acumula en las calles de Madrid sigue siendo una tarea prioritaria para el Ayuntamiento más de una semana después de la gran nevada que cayó en la capital. Más de 3.000 calles han sido ya limpiadas y las vías de circulación han sido restablecidas, y durante el fin de semana se han retirado prácticamente todas las ramas de los árboles que impedían el paso de los ciudadanos por las aceras y el de los coches por las carreteras.

A pesar del esfuerzo realizado, todavía quedan muchas calles por limpiar, y la cercanía de un frente que dejará lluvias intensas a partir de este miércoles en la capital de España, ha hecho que Almeida haya dado la orden, por primera vez en la historia de la ciudad, de que las líneas de autobuses EMT sean gratuitas desde hoy lunes hasta el próximo miércoles, pidiendo a los ciudadanos que usen el transporte público y eviten el uso del vehículo privado para facilitar las labores de limpieza en la ciudad.

Además, el Servicio de Estacionamiento Regulado seguirá siendo gratuito durante toda esta semana en Madrid, para que todas aquellas personas que no han podido mover todavía sus coches debido a la cantidad de nieve, no se alarmen y puedan estar tranquilos ya que no serán multados, según palabras del alcalde.

Mapa de calles limpias de nieve en Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha facilitado un mapa en el que los ciudadanos pueden ver cómo va la evolución de la limpieza de nieve acumulada en las calles de Madrid y cuáles son las calles cortadas.

Así, el consistorio de la capital ha creado un nuevo mapa en el que se puede ver con detalle el estado de tu calle en este momento buscando la dirección o mediante geolocalización. Consulta aquí si tu calle está limpia de nieve o si continúa cortada en tiempo real:

Las vuelta a las clases presenciales se vuelve a retrasar hasta el miércoles

Debido a la imposibilidad de quitar la nieve en los accesos y en los propios recintos de numerosos centros educativos, la Comunidad de Madrid decidió posponer la vuelta a las clases presenciales, que estaba prevista para hoy. La vuelta a las aulas tras la gran nevada caída en la región será el próximo miércoles.