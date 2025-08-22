Los madrileños gastarán casi 500 euros en productos para el comienzo del curso

El Observatorio CETELEM ha realizado un estudio a nivel nacional sobre el consumo de los españoles de cara a la vuelta al cole. Los datos de Madrid muestran una gran diferencia entre los 497 € de media que les costará el comienzo de curso a los habitantes de la capital, frente al del resto de comunidades, en concreto un 45% más.

Intención de gasto

Algo menos del 50% de los encuestados han mostrado una clara intención por mantener el mismo nivel de gasto frente al del año pasado. Sin embargo, un cuarto de ellos han declarado tener la intención de reducirlo y el último 31% pretende aumentar su gasto de cara a este nuevo curso.

Dentro de este último grupo, la gran mayoría afirma que el aumento en el gasto de material escolar es una necesidad, consecuencia del aumento generalizado de los precios.

Libros y uniformes como los productos más cotizados

La gran mayoría de los encuestados han señalado a la ropa y los libros como los principales productos que más van a comprar. Con el objetivo de abaratar los gastos, muchos madrileños se acogerán a programas de préstamos de libros, compras de segunda mano o reutilizarán los materiales del curso anterior.