Madrid se vuelca con la selección femenina de fútbol

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha querido mostrar todo su apoyo a las de Sonia Bermúdez en la presentación del partido de vuelta de la final de la UEFA Women’s Nation League 2025, que se disputará el próximo 2 de diciembre en el estadio Metropolitano de la capital entre las selecciones de España y Alemania. El viernes será en el país germano el encuentro de ida.

Patxi Linaza

Madrid |

El objetivo de jugadoras, presidente de la RFEF y de la entrenadora es llenar el estadio el próximo martes. Ya se han vendido cerca de 45.000 entradas, lo que supondrá un nuevo récord de asistencia en un partido del combinado nacional femenino, superando los 32.657 espectadores de la final de la anterior Liga de Naciones en febrero de 2024 disputada en La Cartuja de Sevilla.

Durante la presentación del evento, el presidente de la Real Federación Española de fútbol ha agradecido "el compromiso y el esfuerzo de estas jugadoras y de la seleccionadora" subrayando "el orgullo para nuestro país de tener a una selección y un equipo de jugadoras como las que nos acompañan"., confesó.

Client Challenge

Díaz Ayuso, encargada de cerrar el acto, ha remarcado que el encuentro es "de vital importancia": "este partido lo hace más completo porque además el deporte femenino está siendo ahora un auténtico tsunami para las mujeres". "Queremos que la Comunidad de Madrid llegue desde el último campo de fútbol del primer pueble, por pequeño que sea, a las grandes competiciones internacionales de hombres, mujeres, niños, mayores y personas con discapacidad para que todos juntos formemos parte de ese Madrid de todos que está más de moda que nunca y que sirve para proyectar nuestro país al exterior".

