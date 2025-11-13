Madrid vive ya la NFL con diversas actividades

La fan zone de los Miami Dolphins, ubicada en la Plaza de España, ha abierto este jueves sus puertas y se podrá visitar hasta el sábado para dar visibilidad al primer duelo oficial de la NFL en territorio español, que medirá al conjunto de Florida y a los Washington Commanders en el estadio Santiago Bernabéu. Desde las 12 de la mañana de este jueves, numerosos aficionados se desplazaron hasta el céntrico recinto, en el que se ha intentado generar una experiencia inmersiva que permita a los aficionados tomar contacto con el fútbol americano y conocer un poco más al conjunto 'aguamarina', uno de los que tiene mercado preferencial en Madrid. Quienes acudan podrán patear la pelota entre palos, pasarla como un mariscal de campo o atraparla como un receptor; pero también ver de cerca un vehículo de Fórmula 1; disfrutar con el amplio programa que de doce de la mañana a diez de la noche se ofrecerá en el escenario principal; inmortalizarse con una versión hinchable gigante de TD, la mascota ; o comprar camisetas de sus ídolos. Además desde allí saldrá un autobús gratuito a las 12:00, a las 15:00 y a las 18:00 horas que recorrerá las distintas activaciones del equipo que hay por la ciudad.

Queremos traer la experiencia de la NFL a Madrid

Felipe Formiga, vicepresidente de desarrollo internacional de los Miami Dolphins, ha explicado la experiencia de la Fan Zone de su equipo en la Plaza de España de Madrid, "En la fan zone tuvimos la idea de traer la experiencia que tenemos en nuestro estadio enMiami directamente a Madrid. Los aficionados tienen la oportunidad de experimentar todo lo que se tiene en el Hard Rock Stadium. Son tres días, de jueves a sábado, desde las doce a las diez de la noche. Se podrá lanzar como un quarterback o patear como un kicker (pateador) y tenemos invitados muy especiales que se verán en los próximos días", ha añadido que "aquí tenemos todo el día de programación. Podcasts aconteciendo en vivo aquí todos los días, invitados especiales, la presencia de las activaciones que se pueden disfrutar todo el tiempo. Y es gratuito. Es muy especial todo lo que se pasa por aquí. Si hay aficionados tienen la oportunidad de tocar el balón de fútbol americano por la primera vez, estamos cambiando vidas. En un momento como este, por ejemplo, puede dar el primer toque a la pelota el que mañana será un jugador de la selección española de flag football". Ha destacado..."la buena acogida de Madrid a este acontecimiento y queremos devolver esa acogida con cariño y muchas actividades"