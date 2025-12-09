Madrid roza el 90% de ocupación hotelera en el puente de la Constitución

Un puente de la Constitución muy satisfactorio desde el punto de vista turístico y económico. La capital ha rozado el 90% de ocupación en los hoteles de la capital, según el alcalde Almeida, “al mismo tiempo también en todo lo que es el sector del ocio y del turismo, también en el ámbito de la noche los datos han sido muy satisfactorios, igual que en el ámbito de la restauración, y además todo esto sin incidencias significativas".

Los sanitarios de Samur, ha señalado el regidor, han tenido que hacer algunas intervenciones, aunque "todas ellas leves", por ejemplo, torceduras de tobillos, pero sin "incidencias significativas ni desde el punto de vista de la seguridad, ni desde el punto de vista tampoco de actuaciones graves que haya tenido que llevar a cabo el Samur".

De nuevo, ha asegurado Almeida, Madrid ha demostrado que es "una ciudad preparada, acogedora, de brazos abiertos para todos aquellos que nos han venido a ver desde fuera pero que también somos una ciudad acostumbrada a recibir las grandes cantidades de personas que han estado en el puente y que sigue teniendo un atractivo innegable".