Madrid refuerza la limpieza con brigadas de proximidad 24 horas y más control y vigilancia a los comercios

El Ayuntamiento pondrá en marcha un plan, durante los próximos tres meses, para mejorar la limpieza de las calles tras detectarse un amentado del abandono de residuos y cartones junto a los contenedores de recogida.

Entre las medidas que se llevaran a cabo, ha anunciado el alcalde Almeida en el pleno municipal, se reforzará tanto el personal (300 operarios adicionales) hasta la creación de brigadas de limpieza operativas las 24 horas para solucionar de forma inmediata las incidencias en los distritos. Además, se intensificará la coordinación entre Policía y los servicios de limpieza para incrementar la vigilancia y el posible aumento de la eficiencia sancionadora.

Almeida ha hecho hincapié en los comercios y las obras. Cada vez, ha destacado, se abandonan más residuos de forma indebida junto a los contenedores debido a un empeoramiento del comportamiento de los locales comerciales respecto al cumplimiento del horario del servicio puerta a puerta. Además, se ha producido una tendencia al alza en el abandono de residuos y enseres fuera de los contenedores, pese a que los recipientes no están al límite de su capacidad.

COMERCIOS Y OBRAS

Por tanto, ha avanzado, se reforzará la información y concienciación al sector comercial de toda la capital, con visitas a cada uno de los establecimientos, y a los ciudadanos en situados de los contenedores acerca del abandono de residuos y del correcto depósito de las diferentes fracciones de residuos. Plan de seguimiento especifico también de los contenedores vinculados a obras, a fin de que no genere un indeseado "efecto llamada" con el que otras personas depositen residuos domiciliarios en torno a los mismos. El Ayuntamiento garantizará que se retiren una vez finalizados los trabajos.

Las campañas de información y concienciación estarán dirigidas a todos los ciudadanos, con informadores situados en los contenedores para disuadir acerca del abandono de residuos y del correcto depósito de las diferentes fracciones.

Por último, durante su intervención en el pleno, el regidor también ha recordado que el Ayuntamiento ha incrementado en un 45% la inversión desde 2021, contando con 2.000 operarios más para limpieza de la vía pública, pasando de los 59,6 euros por cápita en 2013 a los 86,31 actuales. Las quejas y reclamaciones están en mínimos históricos: desde 2018 se han reducido un 51% desde el año 2018: de 2.831 a 1.443 en el año 2024.