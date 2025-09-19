Madrid, referente en la atención especializada a personas con alzhéimer diagnosticadas a edad temprana

Situado en Carabanchel, este año, más de medio centenar de usuarios han pasado por el Centro Municipal de Atención Integral Neurocognitiva Doctor Salgado Alba. Está especializado en personas diagnosticadas con Alzheimer y otras demencias en la edad temprana, entre 30 y 65 años.

El Centro Municipal de Atención Integral Neurocognitiva Doctor Salgado Alba, es referente en toda España. En la actualidad hay 56 usuarios y su edad media es de 61 años, de los cuales un 55% son mujeres y un 45% hombres.

Ofrece atención de tipo social, sanitaria, preventiva y rehabilitadora. Se les proporciona una intervención individualizada, a través de terapias y apoyo para mantener sus capacidades funcionales y cognitivas el mayor tiempo posible con la intención de mejorar su calidad de vida y la de sus familiares y cuidadores.

Entre otros servicios cuenta con logopedia, psicología, fisioterapia y enfermería donde trabajan terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales que guían este proceso. Es más, desde el centro se fomenta la "participación activa". Por ejemplo, se ha logrado un convenio de colaboración con el Centro Deportivo Municipal Gallur para utilizar sus pistas de pádel cada semana y otro con el Banco de Alimentos para realizar actividades de voluntariado. Los usuarios también participan en el taller de lectura de la biblioteca municipal Ana María Matute y colaboran en la gestión de un huerto urbano con los alumnos del IES Emperatriz María de Austria. Fuera de las instalaciones del centro también se programan rutas o visitas a museos, todo ello con el objetivo de favorecer la autonomía de los usuarios.

El consistorio también cuenta con otros recursos como el Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo de Madrid Salud, que trabaja con un enfoque preventivo y de detección precoz, con 52 centros de día especializados en la atención de personas con deterioro cognitivo y con tres residencias municipales en las que también se da una respuesta a usuarios con este diagnóstico.