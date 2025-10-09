Madrid se prepara para el tradicional desfile del 12 de octubre

El Ayuntamiento prevé 450 agentes municipales en total, aunque aún se está terminando de perfilar, participando las comisarías de Análisis Vial y Urbano, de distrito, de la Comisaría Central de Seguridad, de Servicios Especiales (motoristas) y previsión de un Centro Mando Móvil y dos CECOR), además de Agentes de Movilidad. Participarán en la Fiesta Nacional este domingo 12 de octubre, con parada militar en cinco distritos (Chamberí, Salamanca, Centro, Retiro y Arganzuela).

El dispositivo municipal vigilará el desfile, que partirá de la glorieta del Emperador Carlos V y proseguirá por el Paseo del Prado, Plaza de Cibeles, Paseo de Recoletos y Plaza de Colón. Las principales vías de acceso peatonal son las calles Hermosilla, Goya, Serrano, Génova, Alcalá y Atocha.

Tendrá afecciones a la movilidad, tanto peatonal como motorizada, entre las 11 y las 14 horas, en toda la zona central de la ciudad. El propio domingo, desde las 7 horas, se cerrarán al tráfico totalmente los viales por los que se desarrolle el evento, y se prevén cortes de tráfico en las zonas aledañas. La EMT también ha modificado el recorrido de las líneas que pasan por esa zona.

Fiestas del Barrio del Pilar

Más de 150 policías municipales cada día y hasta el domingo velarán por la seguridad de las fiestas del Barrio del Pilar, en el distrito de Fuencarral-El Pardo. Los 150 agentes recorrerán el auditorio al aire libre del Parque de la Vaguada entre personal de las comisarías de distrito, policías de paisano, la Comisaría Central de Seguridad, con el refuerzo del SAI, de la Sección de Apoyo Aéreo con sus drones, la Sección Canina y la Policía Judicial de Tráfico para controles.

SAMUR cuenta con una ambulancia de soporte vital avanzado, dos de soporte vital básico, dos Unidades de Primera Respuesta (UPR) y otra de logística, además de habilitarse un puesto sanitario avanzado (PSA), desplegar sanitarios a pie y reforzar la central de comunicaciones. En total, serán al menos 130 sanitarios a lo largo de las fiestas.