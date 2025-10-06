JJOO

Madrid "más que preparada" para acceder a los Juegos Olímpicos, según Marta Rivera de la Cruz

La delegada de cultura del Ayuntamiento, Marta Rivera de la Cruz, ha asegurado que "cuando llegue el instante de iniciar otra carrera olímpica será con garantías de éxito".

Marta Morueco

Madrid |

Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura en el acto de presentación el Dia del Deporte Olímpico
Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura en el acto de presentación el Dia del Deporte Olímpico | Ayuntamiento de Madrid

Madrid ha asegurado la delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, que Madrid "está más que preparada para acceder, cuando llegue el momento, a unos Juegos Olímpicos". Los ciudadanos, está convencida de que están "deseando vivir esos juegos" y cuando llegue el momento, ha advertido "buscaremos el mejor espacio para hacerlo bien porque cuando Madrid hace las cosas, las hace bien siempre". Rivera de la Cruz ha añadido que "cuando llegue el instante de iniciar otra carrera olímpica será con rigor, será con garantías de éxito".

Unas declaraciones que ha realizado durante el acto de presentación del Día del Deporte Olímpico que se celebrará el próximo sábado en El Retiro y que podría ser, un guiño a una futura candidatura de Madrid como sede de los Juegos Olímpicos.

Día del Deporte Olímpico

Este próximo sábado los madrileños disfrutarán, entre las 12h00 y las 15h00 y las 17h00 y las 20h00, de una treintena de espacios temáticos dedicados a diferentes deportes como el tenis, el fútbol americano, el hockey, el ciclismo o el tiro con arco.

No faltarán propuestas inclusivas con tenis en silla de ruedas y handbikes, exhibiciones de X-Trial, actividades de autoprotección y zonas dedicadas a la salud, donde se podrán realizar chequeos médicos.

Por cierto, además de participar clubes históricos, federaciones y entidades deportivas y municipales, los ciudadanos podrán conocer y pedir autógrafos a atletas olímpicos de la talla de Carolina Marín, María Pérez, David Cal, Artemi Gavezou, Ayoub Ghadfa y Damián Quintero.

