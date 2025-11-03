Madrid lanza las primeras ayudas directas a la natalidad: hasta 1.000 euros por hijo

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha presentado la primera convocatoria de ayudas directas del Ayuntamiento para promover la natalidad en la capital. Desde el 4 de noviembre, las familias pueden solicitar una subvención por cada hijo nacido o adoptado entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de agosto de 2026.

El importe de la ayuda será de 500 euros por el primer hijo, 750 por el segundo y 1.000 por el tercero y siguientes. Se trata de una ayuda universal, sin límites de renta ni edad de los progenitores, y compatible con otras ayudas públicas o privadas.

Cómo y cuándo solicitar la ayuda

Las solicitudes podrán tramitarse a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid (sede.madrid.es). Tras cumplimentar el formulario, deberá presentarse en el Registro municipal, bien de forma telemática o presencial en las oficinas de Línea Madrid.

El plazo de presentación será de dos meses a partir del día siguiente al nacimiento o adopción. En el caso de los nacimientos o adopciones ocurridos entre el 1 de junio y el 3 de noviembre de 2025, el periodo comenzará a contar desde el 4 de noviembre de 2025.

El progenitor solicitante deberá estar empadronado en Madrid al menos cinco años, tener residencia legal en España y no estar privado de la patria potestad. La ayuda se abonará en un único pago, una vez comprobado que se cumplen los requisitos.

Un impulso a la natalidad con 17.3 millones de euros

El Ayuntamiento ha consignado un presupuesto inicial de 17,3 millones de euros para esta primera convocatoria, de los cuales 8 millones corresponden a 2025 y 9,3 millones al periodo comprendido entre enero y agosto de 2026. El importe podría ampliarse en función de la demanda.

La medida forma parte del Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación 2024-2029, dotado con 1.275 millones de euros y compuesto por 50 iniciativas destinadas a apoyar a las familias madrileñas y revertir el envejecimiento demográfico.

"La bonita movida de tener un hijo"

El Ayuntamiento acompañará la convocatoria con una campaña informativa bajo el lema “La bonita movida de tener un hijo”, que se difundirá en marquesinas, mupis, banderolas, medios de comunicación y redes sociales. Además, se repartirán folletos en distintos recursos municipales.

Según los últimos datos del Padrón, en 2024 se registraron 26.213 nacimientos en Madrid, 558 más que en 2023, aunque el crecimiento vegetativo sigue siendo negativo. Con estas ayudas, el consistorio busca seguir avanzando hacia “una ciudad donde crecer sea más fácil y donde formar una familia sea una decisión acompañada”.