electrolinera

Madrid inaugura en Vicálvaro la mayor electrolinera pública de la ciudad con 32 puntos de recarga rápida

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha en el distrito de Vicálvaro una nueva estación para vehículos eléctricos, con energía 100 % renovable y 32 puntos de recarga de distintas potencias. El proyecto, desarrollado por Acciona Energía, forma parte del plan municipal para impulsar la movilidad eléctrica y reducir las emisiones contaminantes.

Marisa Menéndez

Madrid |

Madrid inaugura en Vicálvaro la mayor electrolinera pública de la ciudad con 32 puntos de recarga rápida
Madrid inaugura en Vicálvaro la mayor electrolinera pública de la ciudad con 32 puntos de recarga rápida | Europa Press

Madrid da un nuevo paso en su estrategia de movilidad eléctrica con la inauguración de la mayor electrolinera pública de la ciudad, situada en el número 47 de la calle Pirotecnia, en Vicálvaro. La instalación cuenta con 32 puntos de recarga rápida: cinco de 200 kW, diez de 100 kW, ocho de 60 kW y nueve de 22 kW. El espacio dispone de plazas adaptadas a distintos tipos de vehículos —camiones ligeros, furgonetas y turismos—, incluidas cuatro reservadas a personas con movilidad reducida, además de una estación para el intercambio de baterías extraíbles tipo trolley para vehículos eléctricos Silence. Toda la energía utilizada procede de fuentes cien por cien renovables certificadas. Acciona Energía, concesionaria de la instalación, ha incorporado un conjunto de marquesinas fotovoltaicas con una potencia de 150,42 kWp, capaces de generar unos 200.000 kWh al año y evitar la emisión de más de 54 toneladas de CO₂. El complejo incluye un edificio de servicios autosuficiente, con zona de descanso, máquinas expendedoras y aseos. Su diseño modular y sostenible integra una gran pérgola de madera reciclable y mobiliario urbano fabricado mediante impresión 3D.

Próxima ampliación hasta 56 puntos

El Ayuntamiento prevé una ampliación en 2028, con 24 nuevos puntos de recarga que elevarán la capacidad total a 56 plazas públicas. Con esta actuación, Vicálvaro se consolida como el distrito con la electrolinera más amplia y versátil de la capital. Esta infraestructura se enmarca en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y en la Estrategia Ambiental Madrid 360, orientados a la reducción de emisiones y al impulso de la red pública de recarga, que ya cuenta con 375 puntos operativos, de los cuales 185 son de alta potencia.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer