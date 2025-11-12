Madrid inaugura en Vicálvaro la mayor electrolinera pública de la ciudad con 32 puntos de recarga rápida

Madrid da un nuevo paso en su estrategia de movilidad eléctrica con la inauguración de la mayor electrolinera pública de la ciudad, situada en el número 47 de la calle Pirotecnia, en Vicálvaro. La instalación cuenta con 32 puntos de recarga rápida: cinco de 200 kW, diez de 100 kW, ocho de 60 kW y nueve de 22 kW. El espacio dispone de plazas adaptadas a distintos tipos de vehículos —camiones ligeros, furgonetas y turismos—, incluidas cuatro reservadas a personas con movilidad reducida, además de una estación para el intercambio de baterías extraíbles tipo trolley para vehículos eléctricos Silence. Toda la energía utilizada procede de fuentes cien por cien renovables certificadas. Acciona Energía, concesionaria de la instalación, ha incorporado un conjunto de marquesinas fotovoltaicas con una potencia de 150,42 kWp, capaces de generar unos 200.000 kWh al año y evitar la emisión de más de 54 toneladas de CO₂. El complejo incluye un edificio de servicios autosuficiente, con zona de descanso, máquinas expendedoras y aseos. Su diseño modular y sostenible integra una gran pérgola de madera reciclable y mobiliario urbano fabricado mediante impresión 3D.

Próxima ampliación hasta 56 puntos

El Ayuntamiento prevé una ampliación en 2028, con 24 nuevos puntos de recarga que elevarán la capacidad total a 56 plazas públicas. Con esta actuación, Vicálvaro se consolida como el distrito con la electrolinera más amplia y versátil de la capital. Esta infraestructura se enmarca en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y en la Estrategia Ambiental Madrid 360, orientados a la reducción de emisiones y al impulso de la red pública de recarga, que ya cuenta con 375 puntos operativos, de los cuales 185 son de alta potencia.