Madrid impulsa la modernización y digitalización de 900 PYMES con más de 8 millones de euros

La Comunidad de Madrid ha invertido 8,4 millones de euros desde 2019 para apoyar a la modernización de más de 900 PYMES dedicadas al sector artesanal. Estas subvenciones han permitido a los negocios beneficiarios financiar reformas en locales, adquirir maquinaria o mejorar el software de la tienda.

En la convocatoria de este año, el Gobierno autonómico ha incrementado en un 25% la dotación, hasta los 2,5 millones de euros, con el fin de responder a la demanda de los solicitantes. Las ayudas, que alcanzan un máximo de 10.000 euros por proyecto, tienen el objetivo de preservar el comercio tradicional y potenciar su competitividad en un mercado cada vez más digitalizado.

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha destacado que "preservar y fortalecer el tejido comercial tradicional es una prioridad para el Gobierno de la Comunidad de Madrid, consciente del valor que aportan los pequeños establecimientos al dinamismo y la identidad de los pueblos y ciudades de la región”.

Prioridad al comercio histórico y artesano

Estas subvenciones priorizan a los negocios con más de 50 años de antigüedad y a los que cuentan con la 'Carta de Empresa Artesana', en reconocimiento a su papel en el patrimonio en la región y por darle identidad a la Comunidad.

Un ejemplo es la joyería Deassín, en Madrid, que ha podido transformar su establecimiento gracias a los 10.000 euros recibidos en 2024. Desde el Ejecutivo destacan que el objetivo es garantizar que el pequeño comercio siga siendo motor de empleo y de desarrollo económico en los barrios.