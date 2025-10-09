Madrid in Game se estrena en el BCN Game Fest para dar visibilidad al sector del videojuego madrileño

Madrid in Game tendrá su propio stand, este fin de semana, en la octava edición del BCN Game Fest, uno de los encuentros del sector en España que reúne a profesionales, estudios, publishers, inversores y público general para descubrir las últimas tendencias y proyectos de la industria nacional del videojuego. Este año prevé recibir a 15.000 asistentes y 200 expositores de más de 25 países. Estas citas “nos sirven para que nuestras empresas puedan desarrollarse en otros mercados; también para conocer inversión que pueda venir a nuestra industria o atraer a empresas que se quieran internacionalizar a Europa y que elijan Madrid como lugar para desarrollar sus negocios”, destaca en declaraciones a Onda Cero María Jesús Villamediana, directora de Madrid in Game.

El stand incluirá un punto de información, una zona de exposición para emprendedores y la unidad móvil donde el público podrá descubrir de primera mano las distintas actividades interactivas puestas en marcha desde el Campus del Videojuego, en Casa de Campo. Los visitantes podrán recoger en el expositor el ‘Pasaporte MIG’ y conseguir sellos al interactuar en las distintas actividades. “En esas activaciones lo que vamos a dar a conocer es el proyecto”, explica Villanueva.

Acuden más de una decena de startups de su programa de emprendimiento

Madrid in Game tendrá un papel destacado en la programación de la feria de Barcelona. Mañana, viernes, su directora presentará la iniciativa en el escenario principal en la charla “Madrid in Game: talento y oportunidades”. Además, participan doce startups del Start IN Up Program -la aceleradora de empresas del sector del gaming en Madrid- para mostrar su trabajo y juegos a inversores y al público general.

Desde su lanzamiento en 2023, este programa ha acompañado a 135 startups, que han captado más de 10’5 millones de euros en financiación público-privada y generado 258 puestos de trabajo. Actualmente cuenta con 58 empresas trabajando en el Campus.