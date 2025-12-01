Madrid finalizará el año con ocho hubs de movilidad sostenible en funcionamiento

Ya está a pleno rendimiento el hub de movilidad sostenible ubicado en el antiguo aparcamiento subterráneo de Plaza de España y que conecta el casco histórico con la Gran Vía y Princesa. Son 25.973m2 de superficie. Tres plantas bajo rasante, con capacidad para 838 vehículos, ha contado con una inversión de 10,89 millones de euros.

En su planta -1, esta infraestructura alberga un moderno hub de movilidad sostenible cuya principal novedad es la presencia, por vez primera en una instalación de este tipo, de una estación de Bicimad con capacidad para 12 bicicletas. Además, contará con una zona BiciPARK de aparcamiento para bicicletas (diez plazas), cuatro taquillas, dos consignas para depositar equipajes, seis plazas para distribución urbana de última milla y tres plazas de cambio de batería (battery swap), además de incluir otros servicios complementarios de venta automática y restauración. El hub integra también servicios de vehículos compartidos (37 plazas) y alquiler de coches (62 plazas), zona en la que la infraestructura eléctrica ha sido dimensionada y ejecutada para que en todas las plazas se puedan instalar cargadores eléctricos.

Por último, permite la entrada de luz y ventilación natural del exterior e incluye, además, un vestíbulo de espera en la entrada y dos pantallas táctiles informativas para facilitar la experiencia de uso. En cuanto al servicio de recarga eléctrica, que estará disponible en las próximas semanas, el hub contará con seis plazas de recarga de alta potencia (dos plazas con cargador de 400 kW, otras dos con cargador de 240 kW y dos más con cargadores de 50 kW). Además, en esta misma planta -1, pero fuera del hub, en la zona de aparcamiento de rotación, también estarán disponibles otras 17 plazas con cargadores de 22 kW (cinco de ellas con dimensiones adaptadas para personas con movilidad reducida).

Santa Ana y Luna-Tudescos

En el caso del aparcamiento de Santa Ana, cuya apertura se realizará el próximo día 5 de diciembre, la reforma ha permitido renovar el diseño de esta infraestructura y dotarla de un total de 279 plazas de aparcamiento distribuidas en tres plantas y con 149 de esas plazas equipadas con recarga eléctrica. Suma 169 plazas de rotación, seis de ellas destinadas a vehículos de personas con movilidad reducida y cuatro, para motos. Los residentes contarán con 110 plazas, todas ellas electrificadas y tres de ellas reservadas para personas con movilidad reducida. El abono mensual para estos últimos tendrá un coste de 70 euros.

En paralelo, se ha reconfigurado el sótano 1, convertido ahora en hub de movilidad, con zonas para mejorar la movilidad sostenible e integrando diferentes opciones con plazas destinadas al uso compartido y la micrologística.

El hub de Luna-Tudescos reabrirá el 11 de diciembre, una vez finalizada la reforma que ha contado con una inversión de 6,2 millones. Dispone de 445 plazas de aparcamiento distribuidas en cuatro plantas. De ese total, 197 cuentan con recarga eléctrica. Suma 313 plazas de rotación (con diez para personas con movilidad reducida) y 132 reservadas a residentes de este entorno -con un abono mensual de 70 euros-, todas ellas electrificadas y con tres para personas con movilidad reducida. Además, el aparcamiento tiene 50 plazas para motocicletas. En la misma línea que los trabajos realizados en Santa Ana, se ha reconfigurado el aparcamiento para transformarlo en nuevo hub de movilidad, con zonas para mejorar la movilidad sostenible y plazas destinadas al uso compartido y la micrologística.

Con la apertura de las instalaciones de Plaza de España 360, Santa Ana y Luna-Tudescos son ya ocho los hubs de movilidad sostenible del Ayuntamiento de Madrid, tras la puesta en marcha de los de Canalejas, Recoletos, paseo de Artilleros, plaza del Carmen y Cortes.