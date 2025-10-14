Madrid se convierte en la primera región de España con cajeros automáticos en todos sus municipios

La Comunidad de Madrid se convertirá en la primera región de España donde todos los municipios cuenten con al menos un cajero automático. Las 61 localidades de menos de 20.000 habitantes que aún carecían de este servicio se han sumado a la iniciativa impulsada por el Gobierno regional dentro del programa Pueblos con Vida.

Así lo ha anunciado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, quien ha destacado que los primeros cajeros comenzarán a instalarse a partir del mes de marzo. Los usuarios podrán retirar efectivo sin comisiones y, progresivamente, realizar otras operaciones como ingresos, consultas de saldo, pago de recibos o recarga de la tarjeta de transporte.

Esta medida busca combatir la exclusión financiera en las zonas rurales y facilitar el acceso a servicios básicos en los pequeños municipios, especialmente en aquellos ubicados en la Sierra Norte. El Gobierno regional subraya que la instalación de estos cajeros contribuirá a mantener la actividad económica local, evitando desplazamientos innecesarios y mejorando la calidad de vida de los vecinos.

Más servicios para los municipios pequeños

Además de esta medida, el Ejecutivo madrileño ampliará la red de Oficinas Móviles de Atención al Ciudadano a todos los municipios con menos de 50.000 habitantes, lo que beneficiará a cerca de un millón de vecinos. Estas oficinas permiten realizar trámites administrativos y recibir información sobre ayudas o programas sin necesidad de desplazarse a la capital.

El Gobierno regional también ha anunciado la apertura de una nueva Oficina Central de Atención al Ciudadano en la calle Carretas, junto a la Puerta del Sol, que ofrecerá atención sin cita previa y contará con personal facilitador para ayudar a personas mayores o con discapacidad.

Además, la Comunidad invertirá 48 millones de euros en el primer Plan de Carreteras Rurales, destinado a mejorar la conectividad entre los municipios de menos de 20.000 habitantes, y 15 millones de euros para la conservación y mejora de colegios públicos en municipios de hasta 50.000 vecinos.