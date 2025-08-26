Madrid cifra en 19 trabajadores el seguimiento de la huelga convocada en el Hospital de la Paz

La Comunidad de Madrid ha cifrado en 19 trabajadores, el 0,26%, el seguimiento de la huelga de 24 horas convocada para este martes en el Hospital Universitario La Paz. Esta protesta se ha dado debido a la falta de personal en el centro en época estival, para lo que pretenden reforzar las plantillas, así como garantizar el descanso de los profesionales con motivo de la falta de conciliación.

Desde la Consejería de Sanidad han indicado que la cifra de seguimiento de este paro ha resultado a partir de los 7.300 profesionales del centro. Con esta protesta, los trabajadores, al margen de denunciar lo ya comentado, muestran además sus quejas por la "insostenible" falta de profesionales durante el verano y reclaman además más contratación de personal, horarios de trabajo planificados con antelación y disfrute de los días de libre disposición

La Comunidad de Madrid propone sus medidas

La consejera madrileña, Fátima Matute, ha apuntado que desde la Comunidad de Madrid se trabaja para mejorar las condiciones laborales de los profesionales en aspectos como el Estatuto Marco y ha recalcado el derecho del personal a disfrutar de sus vacaciones. Desde el Ejecutivo madrileño han afirmado que buscan "mejorar la asistencia en los servicios de Urgencias, una de las mayores reivindicaciones del sindicato que aprueba esta propuesta".

Al hilo de esta propuesta, el Gobierno regional ha recordado que es el Ministerio de Sanidad el que se ha negado a que la Comunidad de Madrid cuente con 61 nuevas plazas de profesionales en formación para la nueva especialidad de Medicina de Urgencias y han lamentado que solo les hayan aprobado 11 de esas plazas solicitadas. Además, han informado que la Comunidad se preocupa de que los sanitarios estén en las "mejores" condiciones para tratar a la población.

La oposición apoya las reivindicaciones

La protesta, convocada en la explanada del Hospital Universitario La Paz, ha contado con el apoyo de representantes del PSOE y de Más Madrid en la Asamblea madrileña. Algunos de estos cargos como Javier Guardiola, portavoz del PSOE, o Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, han criticado la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en materia sanitaria por no respaldar a estos profesionales de la sanidad.

Estas quejas, fruto de las casi 400 camas cerradas durante el verano, no alcanzan a cubrir las vacaciones del personal fijo. A partir de esta protesta, tanto sanitarios como portavoces de los partidos políticos de la oposición, insisten en que esta protesta es simbólica pero advierten que si el Gobierno regional "no ofrece refuerzos, estos paros acabarán afectando a los pacientes".