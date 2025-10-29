Madrid buscar reducir el ruido nocturno con la venta anticipada de entradas, eliminando las colas en las discotecas y vallas de plástico

La campaña "En la cola, el silencio es tu mejor compañía" busca proteger el entorno de las zonas de ocio. Impulsada por el Consistorio y la Asociación Noche Madrid, hasta final de año, en la zona centro intentará concienciar a los ciudadanos de la necesidad de respetar el descanso vecinal.

Noche Madrid intentará poner en marcha tres medidas claves: agilizar los flujos de público con la promoción de la venta anticipada de entradas para reducir los tiempos de espera en las filas, el uso de cartelería informativa con mensajes de concienciación, la sustitución de las vallas metálicas por vallas de plástico y catenarias para organizar las colas.

Se incorporarán a las labores de control y de venta de entradas del personal de admisión las tareas de concienciación e interacción con el público para promover las conductas cívicas y respetuosas. Y por último se buscará una gestión responsable de la apertura y cierre de sesiones mediante la planificación de pautas que eviten aglomeraciones en el exterior, el uso de mensajes de audio para reforzar la concienciación del público y la realización de tareas de limpieza en el entorno tras la finalización de la actividad.

La lucha contra el ruido nocturno

Según el estudio realizado por el Consistorio sobre la percepción del público sobre la problemática del ruido nocturno en el distrito de Centro, el 53,6 % de los encuestados reconoce que el ruido nocturno genera molestias y tiene un impacto ambiental significativo y entre las principales causas del ruido nocturno, destacan, en primer lugar, el tráfico (65,5 %), seguido de las concentraciones de usuarios en la vía pública (62,1 %).

Por cierto, el 67,8 % de los encuestados manifiesta su disposición a implicarse activamente en la reducción del ruido, adoptando medidas como evitar poner música en los vehículos (60,7 %), salir en silencio de los locales (53,6 %) y moderar el volumen de voz durante las reuniones en la vía pública (50 %).

Estos datos ponen de relieve la importancia de las campañas de concienciación como herramienta clave para sensibilizar y movilizar a la ciudadanía en la lucha contra el ruido nocturno. Asimismo, reflejan el compromiso tanto de los locales de ocio como del propio Ayuntamiento en la puesta en marcha de medidas innovadoras orientadas a mejorar la convivencia y reducir el impacto acústico en el distrito de Centro.