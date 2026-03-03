En Madrid, el arte viaja estos días en autobús

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) ha puesto en marcha la iniciativa #MadridEsArte, una propuesta que lleva el arte contemporáneo a las calles de la capital coincidiendo con la celebración de ARCOMadrid, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo que se desarrolla en Ifema Madrid hasta el próximo domingo. Cinco autobuses municipales se podría decir que se han convertido en soportes artísticos móviles y mostrarán las creaciones de cinco artistas que residen y trabajan en Madrid: Marta Ruiz, Cristina Iturrioz, Jaime Monge, Claudia Alonso-Allende y Anna Barrachina. De este modo, madrileños y visitantes podrán contemplar estas intervenciones artísticas en movimiento hasta el 15 de marzo.

"Es el mejor escaparate" de la ciudad, ha destacado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, con 1,9 millones de viajeros diarios y una presencia constante en el paisaje urbano.

Marta Ruiz es uno de los artistas que participan en esta segunda edición, su obra busca representar a los ciudadanos en movimiento, reflejando la energía y el dinamismo que, a su juicio, definen a Madrid. Su trabajo se caracteriza por la reducción de la figura humana a su expresión más esencial, a través de una línea continua que sintetiza formas y gestos.

Por su parte, Claudia Alonso-Allende celebró que su obra —un collage construido a partir de diseños inspirados en frescos históricos vinculados a la región— pueda exhibirse en la línea 9, una de las más céntricas. La artista, formada en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense, centra su producción en el estudio de la percepción y en cómo esta influye en la interpretación de la realidad, tomando como referencia a grandes maestros clásicos.

El resto de participantes aportan miradas diversas al proyecto. Cristina Iturrioz, con una trayectoria iniciada a finales de los años noventa, ha evolucionado desde el dibujo y el diseño gráfico hacia una expresión más libre y abstracta, con protagonismo de las texturas y la experimentación en soportes. Jaime Monge, artista y arquitecto, sitúa la figura humana en el centro de su obra, representándola de forma abstracta y sin rasgos individuales para favorecer la identificación del espectador. Completa el elenco Anna Barrachina, cuya obra, influida por su crianza en el norte de Alemania, combina abstracción y figuración en composiciones de color vibrante que invitan a reflexionar sobre la libertad individual.

Los vehículos que prestarán este servicio especial para la promoción de ARCOMadrid corresponden a las líneas 9 (Sol/Sevilla-Hortaleza), 10 (Cibeles-Palomeras), 37 (Cuatro Caminos-Puente de Vallecas), 52 (Sol/Sevilla-Santamarca) y 146 (Callao-Los Molinos). Con esta iniciativa, la EMT refuerza su apuesta por integrar cultura y movilidad urbana, convirtiendo los trayectos cotidianos en una experiencia artística al alcance de todos.