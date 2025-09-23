Madrid arranca el curso escolar alejando las pantallas de los más pequeños

La Comunidad de Madrid ha comenzado este curso escolar 2025/26 a aplicar una de las medidas más destacadas de su nueva política educativa: la eliminación del uso individual de dispositivos digitales en las etapas de Educación Infantil y Primaria en los centros sostenidos con fondos públicos. El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha visitado este lunes el colegio concertado El Valle, en el barrio madrileño de Las Tablas, para comprobar cómo se está implantando la normativa.

Vuelta a los libros y cuadernos en primaria

Durante la visita, Viciana ha podido comprobar cómo los alumnos de 5º de Primaria del centro han dejado de utilizar las tablets personales que usaban el curso pasado y han vuelto al uso habitual de libros y cuadernos. Por su parte, los estudiantes de 6º que ya iniciaron en 2024/25 un proyecto con dispositivo individual, podrán mantenerlo temporalmente, según contempla el decreto autonómico.

Como El Valle, el resto de colegios públicos y concertados de la región están implementando progresivamente esta medida pionera con el inicio del nuevo curso.

Uso limitado, en grupo y siempre con fines pedagógicos

La medida prohíbe además que los docentes encarguen tareas académicas para casa que requieran el uso de ordenadores, tablets o móviles. El objetivo, según la Consejería, es reducir el tiempo de exposición a las pantallas, fomentar hábitos más saludables y garantizar que su uso tenga siempre un propósito pedagógico.

El uso compartido de dispositivos digitales entre dos o más alumnos sí está permitido, pero con importantes restricciones. Debe hacerse siempre bajo la supervisión de un docente, con fines educativos y dentro de unos límites de tiempo que varían según la etapa: una hora semanal para Infantil (3 a 6 años) y los dos primeros cursos de Primaria, una hora y media para 3º y 4º, y hasta dos horas en 5º y 6º de Primaria. En el caso de los menores de hasta 3 años, el contacto con pantallas debe evitarse completamente.

En Secundaria, sin embargo, el uso de dispositivos seguirá dependiendo de cada centro, que podrá establecer sus propios criterios en función de la edad y madurez del alumnado.