Madrid aprueba el plan de Contratación 2026: 5.000 millones para más de 1.700 contratos

El plan Municipal de Contratación 2026 ha sido aprobado mediante decreto. Una medida que, según la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, "tiene como objetivo principal establecer la relación de contratos cuyo anuncio está previsto publicar durante este año, permitiendo anticipar las condiciones básicas para la gestión de servicios esenciales para la ciudad, asegurando una mayor concurrencia competitiva y una mejor optimización de los fondos públicos".

El plan contempla una relación de 1.733 contratos cuya licitación se ha programado por las áreas de Gobierno, distritos, organismos autónomos y empresas municipales en el año 2026. Por cierto, el grueso de los expedientes está relacionado con contratos de servicios (1.080 contratos) y suministros (477 contratos).

Entre los contratos planificados, se incluyen servicios estratégicos como el mantenimiento de zonas verdes (más de 750 millones de euros), gestión de residuos en Valdemingómez, (por un valor estimado de 871 millones de euros). El plan incluye el servicio de recuperación de materiales en las plantas de tratamiento de Las Dehesas y La Paloma, con un importe estimado previsto de 140 y 53 millones de euros, respectivamente.

En cuanto a las obras nuevas, las más destacadas por importe son las licitaciones de urbanización del Paseo Verde del Suroeste sobre la cubrición de la A-5, con valor estimado de 62 millones de euros o las de recuperación de espacios en el complejo AZCA por 60 millones.

También se incluyen dotaciones de seguridad y atención a los ciudadanos o la implementación de estrategias de innovación tecnológica y digital.

Si se desgrana el plan por distritos. Se licitarán 356 contratos por valor estimado de 459 millones de euros, las empresas municipales alcanzarán los 807 contratos por 731 millones de euros y los organismos autónomos licitarán 90 contratos por 270 millones de euros.