Madrid acoge la Final Four de la Liga de Videojuegos este fin de semana en Casa de Campo

El Pabellón Multiusos Madrid Arena en Casa de Campo acogerá la Final Four de la Liga de Videojuegos Profesional los días 30 y 31 de agosto con motivo del día mundial del videojuego el próximo 29 de agosto. Con Madrid in Game como socio institucional, esta jornada busca reconocer la importancia cultural, social y económica de una industria con millones de seguidores en todo el mundo. En este contexto, Madrid se consolida como epicentro de los eSports y del sector del videojuego gracias a la apuesta del Ayuntamiento de Madrid, que ha situado a la capital en el mapa internacional del gaming.

Esta importante apuesta se ha traducido con la llegada a Madrid de grandes competiciones internacionales de eSports en los últimos tiempos, con ejemplos recientes de videojuegos como Valorant Masters, Call of Duty League o League of Legends; eventos que atrajeron a miles de seguidores a la capital impulsándola como una de la sedes internacionales para las grandes citas de los principales videojuegos competitivos.

La Final Four para celebrar el Día Mundial del Videojuego

Este evento, en el que participan los cuatro mejores equipos de la temporada regular, GiantX Pride, Los Heretics, Fútbol Club Barcelona y Veni Vidi Vici, disputarán las semifinales durante la jornada del sábado y, el domingo, la gran final de la máxima competición nacional. Durante el fin de semana los asistentes podrán disfrutar, no solo de las emocionantes competiciones de videojuegos, sino también de una agenda completa de actividades para fans, creadores de contenido y amantes de la comunidad gamer. Además, se podrá disfrutar de un stand propio como apoyo al sector.

Por su parte, Ángel Niño, el delegado de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, subraya que la apuesta por esta industria "va mucho más allá del entretenimiento; es una apuesta por una industria de valor con un gran impacto para la economía que factura más que el cine y la música combinados, consolidándose como el mayor negocio alrededor del entretenimiento digital".

El delegado ha informado también de próximos hitos de los eSports en Madrid. Todo ello se refleja en las ligas municipales de eSports que iniciarán en septiembre tras reunir ediciones con más de 30.000 participantes en títulos como League of Legends, Valorant, Fortnite, Clash Royale o Pokémon. Además, cabe destacar que el calendario de otoño culminará con la celebración de la competición profesional de League of Legends que acogerá la Caja Mágica.