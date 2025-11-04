Luz verde a la licencia de actividad al hostal del Parque de las Avenidas mientras los vecinos se plantean la "vía penal"

El Consistorio ha concedido la licencia al hostal del Parque de las Avenidas, en el distrito de Salamanca, porque, ha señalado la vicealcaldesa, Inma Sanz, "efectivamente se daba un cumplimiento de las condiciones de la licencia, el Ayuntamiento de Madrid no podía hacer otra cosa que otorgarla porque las licencias son actos reglados y, por lo tanto, si las condiciones se cumplen efectivamente no quedaba otro remedio que otorgarla".

El Ayuntamiento, ha añadido, estará "muy pendiente de que no se produzca ningún tipo de incumplimiento respecto a lo que se ha concedido" y ha recordado a los vecinos que según parece en los estatutos de esa comunidad de vecinos no se contemplan autorizaciones para ese tipo de actividades por lo que se podrían llevar a cabo "otras vías, como la civil".

Los vecinos del Parque de las Avenidas consideran que el Ayuntamiento les ha dejado "desamparados" y no descartan acudir a la vía penal.