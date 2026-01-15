Luz verde al bulevar entre Cibeles y la Puerta de Alcalá: los trabajos comenzarán en febrero

La remodelación de la calle Alcalá entre Cibeles y la plaza de la Independencia comenzará a principios de febrero, una vez que ha obtenido el visto bueno tanto de la UNESCO, la Comisión Local de Patrimonio Histórico y el Consejo Cívico y Social del Paisaje de la Luz. 12 meses de obras que finalizarán en el primer trimestre de 2027. Será durante el verano cuando se produzcan las mayores afecciones al tráfico rodado con cortes si fuera necesario.

El proyecto contempla dos carriles más un carril bus en cada sentido, un paseo central de 3,8 metros de ancho y un carril bici segregado en el lado sur. El espacio ganado por la reducción de los actuales carriles permitirá ampliar la acera norte, la que soporta la mayor intensidad peatonal de la calle y recuperar la doble alineación de arbolado histórica con la plantación de 57 nuevos arboles y que desapareció a finales de los años 60 para la ampliación de la acera.

En la mediana central se colocarán franjas con plantaciones arbustivas al igual que en las dos aceras laterales. De esta forma se logra realzar el monumento y los ciudadanos podrán acceder paseando hasta la misma Puerta de Alcalá. Por supuesto, se modificarán los puntos de luz para realzar el monumento, se renovará todo el pavimento, a base de losa y adoquín de granito, al igual que el asfalto de la calzada. Se sustituirá el alumbrado público por un modelo de farola adecuado al entorno patrimonial, con tecnología LED.

Carril bici segregado

El carril bici segregado de la calle Alcalá se conectara con el de Serrano, dando acceso también al parque del Retiro. Se redistribuirá el transporte público incrementando posiciones y generando isletas para la colocación de las marquesinas. En la calle Alfonso XI se actuará en la manzana comprendida entre la calle Alcalá y la calle Valenzuela para ampliar la acera oeste y cambiar la banda de estacionamiento de batería a línea que permitirá una nueva alineación de arbolado con seis nuevos ejemplares. En el caso de la calle Pedro Muñoz Seca se actuará solo para adecuar la embocadura a la nueva configuración de Alcalá.