Un joven de 28 años ha sido herido con arma blanca la pasada madrugada en el distrito de Puente de Vallecas

Un joven de 28 años, de origen peruano, era apuñalado sobre las 4:30 de la mañana en la calle Payaso Fofó, del distrito de Puente de Vallecas. Según los fuentes de SAMUR Protección civil atendieron al varón que presentaba dos heridas por arma blanca en el muslo y en el hemitórax, para posteriormente ser trasladado al hospital Gregorio Marañón donde se encuentra estable y recuperándose con buen pronóstico.

La comisaría del distrito al cargo de la investigación

Los atacantes fueron tres varones que apuñalaron al joven utilizaron 2 navajas mariposa, las cuales dejaron en el lugar donde sucedieron los hechos antes de salir a la fuga. Las hipótesis que baraja la Policía Nacional en su investigación es que la reyerta se debe a un ataque de bandas juveniles y que la víctima y los tres agresores no se conocían. La comisaría del distrito de Puente de Vallecas se queda al cargo de la investigación sin detenidos por el momento.