Jota, el octogenario cuidador de pacientes con cáncer: "Vivir es sentir, y si no sientes, no vives"

José Jorge Hernández, Jota, es uno de los voluntarios más veteranos de la Asociación Española Contra el Cáncer. Tiene más de ochenta años y actualmente dedica su vida a acompañar a pacientes oncológicos. Día a día, semana a semana, según se lo vayan asignando desde la Asociación. Jota acompaña a pacientes a sus consultas, tratamientos de terapia, quimioterapia, inmunología... lo que sea y donde sea. Su entrega es enorme, y la cantidad de vivencias que atesora, también.

Su vocación por ayudar a los demás comenzó cuando a su mujer le detectaron unos cánceres en la cabeza. Durante los dieciséis meses de tratamiento, Jota estuvo a su lado en todo momento, y se ocupaba de ponerle sus inyecciones, darle la medicación o de asearla, todo esto mientras viajaba por el mundo 20 días al mes durante un año entero, porque para él, lo más importante es disfrutar y vivir el momento. "La vida se trata de vivir, porque además tengo un lema, y es que, vivir es sentir, y si no sientes, no vives". Tras dieciséis meses dando la vida para acompañar a su mujer, jota lleva más de quince años haciendo lo mismo con pacientes que, por distintas razones, no tienen con quien ir a sus consultas o necesitan a alguien con quien conversar. Jota es el ángel de la guarda de aquellos que necesitan a alguien para compartir su vida, para que vean que no están solos.

La de Jota es una de las múltiples historias que existen de voluntarios de este tipo de Asociaciones, gente que, con su generosidad, vitalidad y solidaridad, dan vida a personas que en algún momento han pensado que la han perdido.

El sábado 14 de junio la AECC (Asociación Española Contra el Cáncer) organiza en la Plaza de Colón, Madrid, su Feria del Voluntariado, un evento para valorizar el voluntariado como forma de vida, como manera de posicionarse y de interactuar con vecinas y vecinos. Será una jornada para aprender, enseñar, compartir experiencias, sonreír y emocionarse.