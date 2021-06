Isabel Díaz Ayuso: "Sánchez se las tendrá que apañar para imponer medidas al ocio nocturno"

La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido en que no llevará a cabo en la región las restricciones al ocio nocturno que se han acordado en el Consejo Interterritorial de Salud, ya que no son "de obligado cumplimiento". Asimismo, ha recalcado que el Gobierno de Pedro Sánchez "se las tendrá que apañar" para imponer las medidas.

De esta manera Díaz Ayuso ha vuelto a desafiar al Gobierno central y ha asegurado que "mientras no sea obligatorio, lo que no vamos a hacer es ir contra los intereses de los ciudadanos; este Gobierno se las tendrá que apañar como sabe hacer para imponer y arrollar, pero desde luego mientras estemos dentro de nuestras propias competencias (...) tomaremos las decisiones más equitativas y las más productivas".

Cinco autonomías, en contra de las restricciones

Este miércoles 2 de junio se volvió a reunir el Consejo Interterritorial de Salud con motivo de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus, en el que todas las comunidades salvo cinco, Madrid, Andalucía, Murcia, Galicia y Cataluña, apoyaron la decisión del Gobierno de unificar las restricciones al ocio nocturno.

Según aprobó el Consejo Interterritorial encabezado por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, el ocio nocturno podrá abrir hasta las 2 de la madrugada en los territorios con una incidencia acumulada inferior a 50 casos por cada 100.000 habitantes. Además, la hostelería podrá abrir hasta la 1 de la madrugada cuando el 70% de la población esté vacunada. Restricciones a las que la Comunidad de Madrid dijo que no se acogería.

"No es una cuestión de rebeldía"

La presidenta madrileña ha recordado durante una visita a las obras de la estación de Metro de Gran Vía, "ni estamos en estado de alarma" ni se aprobaron estas restricciones por "unanimidad" en el Consejo Interterritorial, que además es un órgano sin competencia legislativa, por lo que alega que "no se está obligado a cumplir".

Además, Díaz Ayuso sostiene que "no es una cuestión de rebeldía, porque la rebeldía significa ir contra las normas establecidas y esta norma no es de obligado cumplimiento, y no se puede imponer". También ha apuntado que la resolución del Consejo Interterritorial "viene tarde y no se basa en ningún informe sanitario".

Asimismo, Isabel Díaz Ayuso ha alegado que esas cinco Comunidades Autónomas que se han opuesto a estas medidas representan "a más de 30 millones de españoles", y ha criticado que "todo lo que hace este Gobierno siempre es o por imposición o con mentiras".

Lamenta que el Gobierno se "vuelva a cebar con la hostelería"

La popular también ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez "se vuelva a cebar con la hostelería" a pesar del avance en la vacunación, de que los datos epidemiológicos van "mucho mejor" y después de "no haber hecho absolutamente nada durante toda la pandemia". Por ello, Ayuso ha reiterado que no pueden contar con ella "para arruinar a más ciudadanos, ni hosteleros ni comerciantes".

Por otro lado, la presidenta regional ha matizado que en una democracia una cuestión como la de las restricciones al ocio nocturno debería dirimirse "en un parlamento". Y ha censurado que Pedro Sánchez intente "desviar la atención mediática" para no hablar "de todo lo que está pergeñando este Gobierno", como "la subida de impuestos", "la subida de la luz" o los hipotéticos indultos a los líderes independentistas.