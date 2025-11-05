Inteligencia Artificial y con detección de matrículas: Así son las 18 cámaras de videovigilancia de la calle Cullera, en Latina

Nuevas cámaras de videovigilancia en la calle Cullera, en Latina. Una demanda vecinal que, según los propios vecinos, ha frenado el trapicheo de drogas, los narcopisos y les ha proporcionado mayor seguridad.

Este sistema de videovigilancia cuenta con un total de 18 cámaras fijas, que cubren diversas ubicaciones estratégicas del entorno para mejorar la seguridad en toda la zona. Estas nuevas cámaras están dotadas con Inteligencia Artificial (IA), que prestan gran ayuda al operador en las búsquedas y que se está implementando en los nuevos sistemas que se instalan. De hecho, cuentan ya con esta tecnología 101 cámaras operadas por Policía Municipal (más de un 26 % del total). Además, por primera vez, dos de estas cámaras se dedican exclusivamente a leer matrículas de vehículos, lo que permite, según la vicealcaldesa, Inma Sanz, "ante las que pudieran ser de interés policial, salten alertas en el centro de control y los agentes puedan actuar".

Nueva videovigilancia en la capital

En este mandato ya se ha instalado también videovigilancia en las plazas del Dos de Mayo (distrito Centro, 16 cámaras) y Elíptica (Carabanchel/Usera, 15 cámaras), así como nuevas cámaras en la Puerta del Sol (Centro, 4 cámaras más), y en breve se activarán los nuevos sistemas en los parques Calero (Ciudad Lineal, con 5 cámaras) y Pradolongo (Usera, con 14 cámaras).

Con la activación de las cámaras en Cullera, la Policía Municipal opera ya un total de 385 cámaras, casi un 43 % de las cuales (164) instaladas desde que Almeida accedió a la Alcaldía. Cuando se pongan en funcionamiento las nuevas cámaras en los parques de Calero, en los próximos días, y Pradolongo, en las próximas semanas, las cámaras instaladas en Madrid operadas por Policía Municipal alcanzarán un total de 404.

La instalación de los sistemas de videovigilancia en Cullera, Pradolongo y Calero, con 37 cámaras en total, tienen un presupuesto total de 1,3 millones de euros, 555.500 euros en concreto corresponden al sistema de Cullera.

Por cierto, todas las cámaras de videovigilancia que opera Policía Municipal cuentan con carteles informativos para que los vecinos y transeúntes estén informados de la presencia de videovigilancia, cuyas imágenes son supervisadas exclusivamente por policías municipales y que se custodian durante un periodo determinado en un centro municipal (el Centro Integrado de Señales de Vídeo -CISEVI-) para su revisión en caso de ser preciso. La activación de cada sistema de cámaras cuenta con el visto bueno previo de un órgano específico (Comisión de Videovigilancia).

En el anterior mandato, el consistorio instaló 111 cámaras operadas por Policía Municipal en la ciudad, en concreto en los barrios de Bellas Vistas (Tetuán), de San Diego (Puente de Vallecas); en el polígono de Marconi (Villaverde); y en los barrios del distrito Centro de Lavapiés, Chueca y en la red de la calle Montera, que fue renovada, lo mismo que los sistemas ubicados en Lavapiés y en la calle Ballesta.

El gobierno municipal abordará nuevos sistemas en otros puntos de la ciudad a lo largo del presente mandato, en concreto en las zonas de las plazas de Oporto (Carabanchel) y de Jacinto Benavente (Centro), además de renovar y mejorar las cámaras y sistemas en las zonas de Tirso de Molina (Centro) y de AZCA (Tetuán).