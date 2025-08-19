El Instituto Madrileño de Estudios Avanzados lidera la investigación de nuevos materiales

Los proyectos abarcan estudios aplicados a distintos sectores a nivel nacional, europeo e internacional con un enfoque integral. Uno de estos proyectos es DIGIMATER, el cual usa la automatización robótica y la inteligencia artificial para el descubrimiento autónomo de materiales orientado a aplicaciones en ingeniería.

Otro de los proyectos es FireSafeBATT, que desarrolla baterías de ion litio seguras y duraderas para su uso en coches eléctricos y que resisten al fuego de los materiales de las carcasas de estos vehículos.

Uno de los últimos programas que se han incorporado al instituto ha sido CHOSEN-CAT, el cual se encarga de estudiar la producción de hidrógeno verde.

Primera empresa emprendedora vinculada con un descubrimiento científico del IMDEA

FLOATECH, compañía que fábrica ánodos de silicio para baterías, ha firmado el primer acuerdo estratégico de colaboración con otra empresa del sector. Esto se ha producido gracias a un descubrimiento científico del instituto que ayudó a activar la primera empresa emprendedora relacionada con un hallazgo de estas características.

Casi 8 millones de inversión

Este Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Materiales ha atraído una inversión de 7,8 millones de euros, además de haber recibido un total de 8 programas postdoctorales. Todo esto, convierte a este centro en la tercera institución española en número de proyectos otorgados por la Comisión Europea en esta iniciativa.