MOIVILIDAD

Inminente apertura de los accesos desde la futura Ciudad del Deporte a la M40

El acceso que conectará la futura Ciudad del Deporte y el estadio Riyadh Air Metropolitano con la M-40 abrirá al tráfico en la madrugada del viernes 26 al sábado, 27 de septiembre. Se trata de un nuevo paso inferior de dos carriles que discurre bajo la rotonda de la avenida de Arcentales en dirección sur, y que enlazará este enclave deportivo con la red principal de la ciudad.

Patxi Linaza

Madrid |

Inminente apertura de los accesos desde la futura Ciudad del Deporte a la M40
Inminente apertura de los accesos desde la futura Ciudad del Deporte a la M40 | Jesús G. Feria LA RAZÓN

La ejecución de este nuevo acceso a la M-40 sur y el desmantelamiento de las dos torres de alta tensión que impedían su apertura forman parte de los compromisos adquiridos por el Atlético de Madrid con el Ayuntamiento en el marco de la concesión de la Ciudad del Deporte, unos trabajos que han contado con la supervisión del Área de Obras y Equipamientos. Además, el club ha ejecutado la vía de servicio desde la M-40 norte hacia las parcelas de la Ciudad del Deporte, que desemboca en los accesos de la salida 9A (avenida de Luis Aragonés) y la salida 9B (avenida de Arcentales-Coslada). Estos accesos son los que utilizan actualmente los vehículos que se dirigen a los distintos aparcamientos del estadio y son la principal vía de entrada al barrio de Las Rosas y Las Musas.

Todas estas actuaciones completan la ya ejecutada en 2017, que consistió en la ejecución de los dos ramales de acceso al ámbito desde la M-40, condición indispensable para poder poner en funcionamiento el estadio y no saturar el tráfico en la zona. Las mejoras de movilidad en el distrito, desde y hacia el estadio Riyadh Air Metropolitano, no solo tendrán un impacto significativo en el día a día de los vecinos, sino que también permitirán reducir los tiempos de llegada y de salida durante los partidos y eventos de gran afluencia.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer