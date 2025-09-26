Inminente apertura de los accesos desde la futura Ciudad del Deporte a la M40

La ejecución de este nuevo acceso a la M-40 sur y el desmantelamiento de las dos torres de alta tensión que impedían su apertura forman parte de los compromisos adquiridos por el Atlético de Madrid con el Ayuntamiento en el marco de la concesión de la Ciudad del Deporte, unos trabajos que han contado con la supervisión del Área de Obras y Equipamientos. Además, el club ha ejecutado la vía de servicio desde la M-40 norte hacia las parcelas de la Ciudad del Deporte, que desemboca en los accesos de la salida 9A (avenida de Luis Aragonés) y la salida 9B (avenida de Arcentales-Coslada). Estos accesos son los que utilizan actualmente los vehículos que se dirigen a los distintos aparcamientos del estadio y son la principal vía de entrada al barrio de Las Rosas y Las Musas.

Todas estas actuaciones completan la ya ejecutada en 2017, que consistió en la ejecución de los dos ramales de acceso al ámbito desde la M-40, condición indispensable para poder poner en funcionamiento el estadio y no saturar el tráfico en la zona. Las mejoras de movilidad en el distrito, desde y hacia el estadio Riyadh Air Metropolitano, no solo tendrán un impacto significativo en el día a día de los vecinos, sino que también permitirán reducir los tiempos de llegada y de salida durante los partidos y eventos de gran afluencia.