La Comunidad de Madrid facilitará a los alumnos de FP prácticas en empresas familiares

La Formación Profesional madrileña da un paso más en su conexión con el tejido empresarial. La Comunidad de Madrid y la Asociación de la Empresa Familiar (ADEFAM) han firmado un protocolo que permitirá a estudiantes de FP realizar prácticas en compañías familiares, además de impulsar proyectos educativos, mejorar la formación del profesorado y reforzar la inserción laboral de los jóvenes.

Un acuerdo de cuatro años para reforzar la FP madrileña

El protocolo, con una vigencia de cuatro años, establece varias líneas de actuación conjuntas entre el Gobierno regional y ADEFAM. Entre ellas destacan:

Facilitar la realización de prácticas para alumnos de Formación Profesional en empresas familiares.

Difundir los estudios de FP y sus salidas laborales, con especial atención a los grados D y E (ciclos formativos y cursos de especialización).

Fomentar la innovación, la internacionalización, el emprendimiento y la inserción laboral de los futuros profesionales.

El acuerdo contempla además la mejora de la formación del profesorado en áreas vinculadas a sectores representados por ADEFAM, lo que permitirá adaptar sus conocimientos a las necesidades reales del mercado laboral madrileño.

Asimismo, se impulsarán proyectos conjuntos entre centros educativos y compañías familiares para favorecer la especialización y detectar nuevas competencias demandadas por la economía regional.

En línea con otros acuerdos para ampliar las prácticas

Este nuevo protocolo se suma a otros firmados recientemente por el Ejecutivo autonómico. Uno de ellos, con la Real Academia de Ingeniería, está orientado a facilitar prácticas en el ámbito científico-tecnológico; otro, con la Federación de Municipios de Madrid, abre la posibilidad de que los alumnos completen su formación en servicios y unidades dependientes de ayuntamientos.

