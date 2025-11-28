Inaugurado el Belén de la Real Casa de Correos que este año se adentra en dos momentos trascendentales: el Nacimiento y el Éxodo a Egipto

En esta ocasión, se ha recreado el paisaje desértico con el que se representa esta travesía que combina la dureza del terreno con la esperanza del regreso. El trayecto dirige al visitante por monumentales reproducciones de los templos de Debod y Abu Simbel, el río Nilo o la Gran Esfinge de Giza y sus célebres pirámides, así como un puerto fluvial inspirado en el de la ciudad de Assiut. Distintos planos y alturas, murallas, fuentes y casas excavadas en roca recrean una atmósfera llena de profundidad, detalle y emoción a lo largo de una superficie de 132 metros cuadrados con más de 500 figuras de destacados escultores belenistas como los Hermanos Cerrada, José Luis Mayo, Jesús Ramírez Turpin, Montserrat Ribes y la Escuela Olotina.

Como novedad este año, se presenta como una experiencia inmersiva 360º, gracias a un montaje que permite ser rodeado para descubrir nuevos detalles desde cada ángulo, como las 19 construcciones que lo componen, diseñadas y creadas específicamente para la escenografía, las 15 construcciones adaptadas o las 22 maquetas de barcos egipcios. Destaca también otro elemento innovador que transforma por completo la experiencia visual: un techo de luces, creado con más de 60.000 bombillas hada, que imitan un cielo estrellado, 80 tiras de 600 leds y 40 de 300 leds. La iluminación, distribuida de manera estratégica, simulan las estrellas en el firmamento y realzan el realismo del Belén.

"QUE POR NOSOTROS NO SEA"

En su discurso, Día Ayuso ha apelado a "apartar lo que nos enfrenta y separa en la vida diaria; sin esperar a que lo hagan los otros. Porque estamos unidos por una herencia universal de miles de años. Unas raíces, Occidente, que son verdad, la que nos hace libres. Que nos permiten vivir en un Estado de Derecho y valorar la vida. Las que te dicen que, si quieres la paz, has de empezar por trabajar tú por ella sin esperar a que lo hagan otros. Aunque al principio no quieran y se resistan. Que por nosotros no sea".

También ha recordado que "el nuevo Papa se ha distinguido por su llamada a una Iglesia abierta, misionera, que tienda puentes en lugar de muros. A construir unidad entre los pueblos y en el mundo. Y también recuerda que unidad no es uniformidad, que debemos tratar de, en un tiempo marcado por la violencia, los prejuicios, el individualismo y los modelos económicos excluyentes, construir puentes para entendernos y para encontrarnos".

VILLANCICOS Y VIDEOMAPPING

Además del tradicional ciclo de villancicos escolares tasta el 31 de diciembre, hoy también se estrenará un espectáculo visual de luz y sonido que transformará la fachada de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, en una mágica Fábrica de los Deseos. Se trata de un videomapping que recorrerá distintos escenarios relacionados con estas fechas tan especiales, acompañado de una banda sonora creada para la ocasión. Un gran calendario de Adviento irá tomando forma en la fachada, y cada uno de sus casilleros revelará un mundo mágico en el que los engranajes que fabrican deseos transportarán al espectador a espacios tridimensionales que parecen salir a su encuentro. Los pases serán todas las tardes desde las 18.00 horas, hasta el 6 de enero.