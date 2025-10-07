Inaugurada la exposición del arte virreinal peruano como muestra de la unión entre la cultura inca y la española

La exposición reúne un total de 13 piezas procedentes del Museo Pedro de Osma de Lima, entre las que destacan diversas imágenes marianas, un baúl con un Nacimiento y joyería tradicional como tupus de plata (prendedor que sujeta la manta que las mujeres andinas llevan sobre los hombros). Nueve de ellas podrán verse en la Casa Museo Lope de Vega, tres en el Museo Casa Natal de Cervantes de Alcalá de Henares, y otra en la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

El arte virreinal del Perú nació como una reproducción de modelos europeos, pero pronto evolucionó hacia una expresión original y creativa, incorporando elementos locales que dieron lugar a una identidad artística propia. Esta manifestación cultural es fruto del encuentro entre Europa y América, del entendimiento mutuo y del enriquecimiento compartido entre dos mundos que aprendieron a dialogar a través del arte.

Entre las obras exhibidas destacan imágenes profundamente arraigadas en la identidad americana, como Santa Rosa de Lima, primera santa de América y símbolo de espiritualidad mestiza, o la Virgen Peregrina, cuya devoción se expandió en tierras peruanas con matices propios. También explora el virtuosismo técnico: desde los lienzos cubiertos con pan de oro hasta la policromía aplicada en esculturas y la riqueza de los belenes.

La muestra también presenta imágenes de los llamados arcángeles arcabuceros, figuras celestiales que aparecen vestidos con uniformes militares barrocos; de los árboles genealógicos incas, donde se unen las raíces indígenas con la nobleza española, o escenas religiosas que combinan la tradición europea con el fervor americano. Para facilitar el acceso a la información de esta exposición, la Casa Museo Lope de Vega y el Museo Casa Natal de Cervantes han adaptado los contenidos de algunas de las obras en formato de Lectura Fácil. Esta iniciativa forma parte del convenio suscrito entre la Comunidad de Madrid y Plena Inclusión Madrid.