El "hub" de Santa Ana alcanza el 100% de ocupación los fines de semana

2026 ha arrancado con tres nuevos "hubs" de movilidad sostenible en funcionamiento. Se trata de las instalaciones subterráneas de plaza de España, Santa Ana y Luna-Tudescos, tras acometer su rehabilitación integral. Los tres reabiertos en diciembre se suman a los ubicados en Canalejas, Recoletos, plaza de las Cortes, plaza del Carmen, plaza de Santo Domingo y paseo de Artilleros, lo que hace que ya sean nueve los nodos de movilidad sostenible completamente operativos en la ciudad.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante ha destacado la buena acogida del nodo de movilidad de Santa Ana ya que las 110 plazas destinadas a los vecinos en este subterráneo ya han sido asignadas. Este proceso se ha completado en menos de un mes desde su reapertura. Se trata de plazas electrificadas en todos los casos, tres de ellas reservadas a personas con movilidad reducida.

Además, desde su reapertura, durante los viernes, sábados y domingos se está superando el 80 % de ocupación en las plazas de rotación, llegando al 100 % en algunos momentos de la tarde de estas jornadas. Esta circunstancia subraya la importancia de este aparcamiento y la necesidad que existía de ejecutar su rehabilitación integral para adecuarlo a las nuevas necesidades de sus usuarios.

Con una inversión de 6 millones de euros, la reforma que ha permitido transformar el aparcamiento de Santa Ana en un "hub" de movilidad sostenible ha implicado la renovación del diseño de esta infraestructura. Se ha dotado de un total de 279 plazas de aparcamiento distribuidas en tres plantas, de las que 149 están equipadas con recarga eléctrica. Además, 169 plazas son de rotación, seis de ellas destinadas a vehículos de personas con movilidad reducida y cuatro para motos.

Los residentes cuentan con 110 plazas, todas ellas electrificadas y tres de ellas reservadas para personas con movilidad reducida. El abono mensual para estos últimos tendrá un coste de 70 euros. En paralelo, se ha reconfigurado el sótano 1, convertido ahora en "hub" de movilidad, con zonas para mejorar la movilidad sostenible e integrando diferentes opciones con plazas destinadas al uso compartido y la micrologística.