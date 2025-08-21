El Hospital La Princesa estrena el Programa de Asistencia Ventricular para pacientes que no pueden recibir trasplantes

El Hospital público Universitario de La Princesa de la Comunidad de Madrid inició el pasado mes de junio el Programa de Asistencia Ventricular de Larga Duración para casos de enfermos cardiacos que no pueden optar a un trasplante.

Esta asistencia ventricular es un dispositivo que se coloca, mediante cirugía, en el ventrículo con el objetivo de ayudar al corazón a bombear sangre cuando está demasiado débil para hacerlo por sí solo. Todo ello actúa como un apoyo mecánico, mediante un pequeño motor, para solucionar la insuficiencia. Este procedimiento logra que la vida de los pacientes y su supervivencia mejore a largo plazo teniendo una mejor calidad en las actividades cotidianas y haciendo que no se vean limitados por su fatiga.

Tras su implantación, el papel de los cuidadores sanitarios es muy importante para el éxito de este proceso terapéutico. Es por eso que el Programa de Asistencia Ventricular de Larga Duración contempla que tanto pacientes como familiares aprendan a hacer de forma correcta las curas del dispositivo y mantenerlo limpio, con el fin de evitar posibles infecciones.

Un dispositivo que salva vidas

El dispositivo consiste en que el usuario lleva consigo a diario un controlador externo, que incluye un monitor que regula y supervisa su funcionamiento, una batería portátil y un cable que lo conecta con el implante.

El primer paciente que se sometió a este programa evolucionó positivamente y hace unos meses comenzó su proceso de rehabilitación tras sufrir en el pasado un infarto cerebral. Ahora, este paciente ha empezado a caminar y a realizar ejercicios de fisioterapia. A medio plazo esta previsto que realice actividades dentro de su vida cotidiana.

Amplia experiencia sanitaria

La incorporación de este servicio ha sido posible gracias a la amplia experiencia en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca y al trabajo de más de 40 profesionales de especialidades como la cardiología, cirugía. enfermería, anestesistas o fisioterapeutas.

Todos ellos han recibido la formación específica de todas las fases del proceso, desde seleccionar a los candidatos hasta la fase de postoperatorio a largo plazo. Con este hito, también se desarrollará en este centro sanitario una técnica que solo estaba al alcance de hospitales con programa activo de trasplante cardiaco.