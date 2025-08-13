El Hospital de Fuenlabrada incorpora una cuna fría para acompañar a las familias en el duelo perinatal

El Hospital Universitario de Fuenlabrada, centro público de la Comunidad de Madrid, ha sumado a su protocolo de atención al duelo perinatal una cuna fría que facilita a las familias despedirse de su bebé tras su fallecimiento. Este dispositivo, compuesto por una unidad de enfriamiento que se acopla a la cuna, permite ralentizar los cambios físicos que se producen después de la muerte, ofreciendo así un tiempo extra para asimilar la pérdida en un ambiente tranquilo y privado.

La cuna fría cuenta con un sistema que hace circular agua refrigerada a través de una manta, manteniendo estable la temperatura y retrasando el deterioro natural. Esta medida, ya integrada en la atención del Área de la Mujer del hospital, contribuye a humanizar la asistencia sanitaria en un momento de gran carga emocional. Las habitaciones destinadas a este proceso se identifican con una mariposa azul en la puerta, para que todo el personal que accede conozca la situación y actúe con la máxima sensibilidad.

Todo el equipo sanitario implicado está formado en comunicación verbal y no verbal, escucha activa y acompañamiento emocional, ofreciendo a las familias información, apoyo y orientación para que puedan tomar decisiones en un entorno de respeto y cuidado.

La puesta en marcha de este servicio ha sido posible gracias a la donación de la asociación El legado de Oliver, creada por Natalie y Manuel tras perder a su hijo en 2020 sin disponer del tiempo suficiente para despedirse de él. Su objetivo es recaudar fondos para implantar cunas frías en otros hospitales. También ha contado con el respaldo económico de Sienna Elizabeth Rose Legacy, otra organización sin ánimo de lucro impulsada por una familia que ha atravesado una experiencia similar.