La gripe sigue a la baja y la vacunación en Madrid aumenta un 9% superando el 1,5 millones de inmunizados

Este año esta siendo un tanto complicado porque la llegada de la gripe no solo se ha adelantado cuatro semanas en toda Europa y se han tenido que reforzar antes los puntos habituales de vacunación. Además, en las mismas fechas ha estado circulando un virus al que, según los expertos, no estábamos acostumbrados.

En este, momento, la incidencia de la gripe en la Comunidad de Madrid continúa con su curva descendente en el inicio del año, con una tasa de 71 casos por cada 100.000 habitantes, un 24% menos que la semana anterior (cuando era de 94), tras haber alcanzado a mediados de diciembre cifras por encima de los 200 casos. "Una curva absolutamente descendente y pese a las fiestas navideñas y el frío", ha destacado la consejera de Sanidad, Fátima Matute.

El pico de la gripe en la región se alcanzó en la semana 50 del año, sobre el 19-20 de diciembre, cuando se alcanzó una cifra de unos 270 casos por cada 100.000 habitantes. En este momento, hay una cifra en Atención Primaria de 71 casos por cada 100.000 habitantes, sobre todo entre niños de 0 a 4 años y de cinco casos por cada 100.000 habitantes que requieren ingreso hospitalario, fundamentalmente entre personas mayores de 80 años. Además, en el caso de personas que requieren ingreso, alrededor del 50% de ellas no están vacunadas.

En total se han vacunado, desde que se inició la campaña el pasado 15 de octubre, 1.577.765 personas, un 8,8% más que el año pasado a estas alturas de la campaña.

En concreto, hasta el 4 de enero han sido inmunizados 98.113 menores de entre 6 y 59 meses; 462.829 entre 6 y 59; 156.146 con edades comprendidas entre 60 y 64, y 860.657 mayores de 65 años. En este último grupo etario, la cobertura alcanzada hasta el momento se eleva al 64,1%, de manera similar a la temporada 2024/25, mientras que en la población infantil ha aumentado un 7%, llegando al 42%. En comparación con la temporada anterior, destaca que la cobertura de vacunación infantil se ha incrementado ya en nueve puntos porcentuales, igual que la cobertura de adultos entre 60 a 64 años, con un aumento de la cobertura de vacunación en torno a un 4%.

La campaña de vacunación esta previsto que finalice el próximo 31 de enero salvo que la situación epidemiológica aconseje su ampliación.