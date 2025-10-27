El Gregorio Marañón impulsa un proyecto pionero para que los pacientes entiendan mejor la documentación médica

El Hospital General Universitario Gregorio Marañón ha presentado un proyecto pionero para hacer más comprensible la documentación sanitaria que reciben los pacientes. La iniciativa, desarrollada junto a la consultora Prodigioso Volcán, busca mejorar la comunicación entre médicos y pacientes mediante un lenguaje más claro y un diseño visual accesible.

En una primera fase, el proyecto ha revisado y rediseñado documentos clave del recorrido asistencial, como las hojas de citación, los consentimientos informados o las instrucciones para la preparación de pruebas diagnósticas. Estos nuevos modelos se están aplicando inicialmente en el Servicio de Aparato Digestivo, y servirán como experiencia piloto para extenderlos a otros servicios y hospitales madrileños.

Según la gerente del Gregorio Marañón, Sonia García de San José, “una comunicación efectiva con el paciente es clave para su proceso asistencial. Cuando los pacientes comprenden su diagnóstico y tratamiento, siguen mejor las indicaciones y pueden tomar decisiones informadas sobre su salud”.

Por su parte, María Moya, CEO de Prodigioso Volcán, destacó que “este proyecto demuestra que el derecho a entender es fundamental también en el ámbito sanitario. Llevamos años defendiendo la comunicación clara, y este trabajo conjunto con el Marañón muestra que es posible avanzar en esa dirección”.

La metodología aplicada ha actuado sobre documentos reales, integrando un lenguaje sencillo, una estructura informativa más lógica y un diseño visual que facilita la lectura y comprensión. Los textos técnicos o con terminología compleja se han simplificado sin perder precisión, garantizando que la información médica siga siendo completa y rigurosa.

El proceso de creación ha sido colaborativo y participativo, con la implicación de profesionales del hospital —de los servicios de Digestivo, Anestesiología, Admisión, Documentación Clínica, Calidad y Comunicación— y con la validación directa de pacientes, que han constatado una mejora sustancial en la claridad de los nuevos materiales.

El proyecto se recoge en el informe “El derecho a entender. La transformación de la salud”, que establece un marco de referencia para futuras actuaciones en esta línea. En palabras del propio centro, esta iniciativa supone “un paso decisivo para reforzar la capacidad de los pacientes de tomar decisiones informadas y mejorar su experiencia dentro del sistema sanitario”.