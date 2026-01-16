La gran novedad del abono transporte de Madrid: así lo puedes llevar en el móvil

Poder validar el abono mensual de transporte en el móvil era una de las demandas por parte de los usuarios del transporte público en Madrid en los últimos años. Hasta ahora, los ciudadanos tenían que usar la tarjeta física de transporte para poder acceder al autobús o Metro.

Con este avance tecnológico, los usuarios pueden descargarse la aplicación 'Mi Tarjeta Transporte', en su versión para Android y así acceder con el móvil al transporte público.

Cómo tener el abono en el móvil

Para poder contar con el abono transporte en el móvil el primer requisito es tener una Tarjeta Transporte Público Personal (TTP Personal) física y disponer de un 'smartphone' con sistema operativo Android 9.0 o superior.

En la Google Play Store se deberá descargar la App 'Mi Tarjeta Transporte' para virtualizar la tarjeta física. Así, una vez descargada, el soporte de plástico se acerca al lector NFC del teléfono móvil y se deberán seguir las indicaciones de la aplicación y transferir el contenido al soporte digital generado en Google Wallet, donde esta quedará almacenada.

Al estar dentro de Google Wallet se garantiza que se cumple con todas las capas de seguridad cuando se use la tarjeta de crédito para la recarga o adquisición de títulos.

Una vez hecho esto, el usuario solo tendrá que acercar su dispositivo móvil al torno de acceso o a la validadora para poder viajar, manteniendo en todo momento los perfiles y descuentos asociados, como los de familia numerosa o discapacidad.

La nueva aplicación también permite recargar títulos, tanto virtuales como físicos, las 24 horas del día y aporta, y ofrece acceso a un apartado de preguntas frecuentes, así como a un canal para la presentación de reclamaciones.

Además, antes de que finalice el mes de enero, también será posible digitalizar la tarjeta infantil y la azul. El CRTM continúa trabajando para que, a lo largo de 2026, puedan incorporarse tanto los abonos anuales de empresa como los dispositivos con tecnología iOS.

La tarjeta física continuará en funcionamiento

En cualquier caso, la tarjeta física continuará en funcionamiento como hasta ahora. "No obligamos a nadie a que se adapte ni se modernice. La modernización la hacemos nosotros por detrás, sin que afecte a la dinámica de viaje", ha subrayado el coordinador de Proyectos Tecnológicos del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, Manuel Ruiz de Velasco.